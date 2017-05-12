«Лион» готов продать Рыбуса в ЦСКА за 3 миллиона

Стали известны подробности возможного перехода полузащитника Мацея Рыбуса из «Лиона» в ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что армейский клуб уже вступил в переговоры по трансферу польского футболиста.

По информации источника, 27-летний хавбек не против сменить клубную прописку, а «Лион» готов продать игрока за 3 миллиона евро.

Сам Рыбус хотел бы зарабатывать в ЦСКА один миллион евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.