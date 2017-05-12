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«Лион» готов продать Рыбуса в ЦСКА за 3 миллиона

12 мая 2017, 14:46
19

Стали известны подробности возможного перехода полузащитника Мацея Рыбуса из «Лиона» в ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что армейский клуб уже вступил в переговоры по трансферу польского футболиста.

По информации источника, 27-летний хавбек не против сменить клубную прописку, а «Лион» готов продать игрока за 3 миллиона евро.

Сам Рыбус хотел бы зарабатывать в ЦСКА один миллион евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лион ЦСКА Рыбус Мацей
Комментарии (19)
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Snek
1494590205
Сомнительный трансфер...
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_Kesh_Suntar_
1494591512
Че у нас проблема в полузащите! Нап нужен!
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Seryoja157
1494592809
Представьте, у ЦСКА в нападении Думбия и Муса, ах.... как же круто было бы
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subbotaspartak
1494592957
В мире такой выбор... Зачем коням эта рыба?
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DQ1
1494593685
ну логично же правда )))) нужен нап, берем полузащиту ))))
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elizaveta-285
1494594927
А нужен ли он ЦСКА?
Ответить
sergun-kuk
1494595478
Зачем он Вам? Кто отвечает за селекцию в ЦСКА? Или лишь бы деньги потратить!?
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hevbn 28
1494596894
Рыбус это очень хороший вариант для ЦСКА, Мацей очень добротный и надежный игрок, тем более, что но имеет опыт игры в РФПЛ .А армейцам нужен левофланговый игрок который сможет играть и в атаке ,и в защите примерно так же ,как Фернандес с право, поляк вполне это может делать.
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Борз-95
1494599677
Игрок что надо.
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Arrow10
1494616260
Первый трансфер , с того момента как ЦСКА Витинью еще брал за 10 млн
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