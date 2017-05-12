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    «Лион» готов продать Рыбуса в ЦСКА за 3 миллиона

    Стали известны подробности возможного перехода полузащитника Мацея Рыбуса из «Лиона» в ЦСКА. Напомним, ранее сообщалось, что армейский клуб уже вступил в переговоры по трансферу польского футболиста.

    По информации источника, 27-летний хавбек не против сменить клубную прописку, а «Лион» готов продать игрока за 3 миллиона евро.

    Сам Рыбус хотел бы зарабатывать в ЦСКА один миллион евро в год.

    В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2017 14:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 12 мая 2017, 22:11

      Первый трансфер , с того момента как ЦСКА Витинью еще брал за 10 млн

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 12 мая 2017, 17:34

      Игрок что надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 мая 2017, 16:48

      Рыбус это очень хороший вариант для ЦСКА, Мацей очень добротный и надежный игрок, тем более, что но имеет опыт игры в РФПЛ .А армейцам нужен левофланговый игрок который сможет играть и в атаке ,и в защите примерно так же ,как Фернандес с право, поляк вполне это может делать.

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 > hevbn 28 12 мая 2017, 17:41

      Согласен на 100% исходя из соображений цена-качество и априорной адаптации к РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 12 мая 2017, 16:24

      Зачем он Вам? Кто отвечает за селекцию в ЦСКА? Или лишь бы деньги потратить!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 12 мая 2017, 16:15

      А нужен ли он ЦСКА?

      1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 12 мая 2017, 15:54

      ну логично же правда )))) нужен нап, берем полузащиту ))))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 мая 2017, 15:42

      В мире такой выбор...
      Зачем коням эта рыба?

      0
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      Рейтинг: +10

      Seryoja157 12 мая 2017, 15:40

      Представьте, у ЦСКА в нападении Думбия и Муса, ах.... как же круто было бы

      1
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      Рейтинг: +40

      champion_cska 12 мая 2017, 15:29

      Зачем нам такой хавбек, однако?

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 12 мая 2017, 15:27

      Для полноты скамейки?

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