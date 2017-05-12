В ЦСКА отказались комментировать информацию об интересе к Рыбусу

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский не стал комментировать информацию об интересе клуба к полузащитнику «Лиона» Мацею Рыбусу. Ранее сообщалось, что армейцы уже вступили в переговоры по трансферу польского футболиста.

– Появилась информации, что Рыбус может перейти в ЦСКА. Это правда?

– Мы не комментируем трансферные слухи. Сейчас трансферное окно только открывается, и могут быть всякие варианты. Рыбус – классный полузащитник, это все, что я могу сказать.

– Рыбус входит в сферу интересов ЦСКА?

– Не могу сказать.

В нынешнем сезоне Рыбус сыграл в 26 матчах «Лиона» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.