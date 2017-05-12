В ЦСКА отказались комментировать информацию об интересе к Рыбусу

Рыбус - игрок настроения, он может выдать одну суперигру, а потом пять быть в тени. Здесь, как он смог бы зайти, очень спорный выбор...
Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский не стал комментировать информацию об интересе клуба к полузащитнику «Лиона» Мацею Рыбусу. Ранее сообщалось, что армейцы уже вступили в переговоры по трансферу польского футболиста.
– Появилась информации, что Рыбус может перейти в ЦСКА. Это правда?
– Мы не комментируем трансферные слухи. Сейчас трансферное окно только открывается, и могут быть всякие варианты. Рыбус – классный полузащитник, это все, что я могу сказать.
– Рыбус входит в сферу интересов ЦСКА?
– Не могу сказать.
В нынешнем сезоне Рыбус сыграл в 26 матчах «Лиона» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.