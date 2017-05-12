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    В ЦСКА отказались комментировать информацию об интересе к Рыбусу

    Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский не стал комментировать информацию об интересе клуба к полузащитнику «Лиона» Мацею Рыбусу. Ранее сообщалось, что армейцы уже вступили в переговоры по трансферу польского футболиста.

    – Появилась информации, что Рыбус может перейти в ЦСКА. Это правда?

    – Мы не комментируем трансферные слухи. Сейчас трансферное окно только открывается, и могут быть всякие варианты. Рыбус – классный полузащитник, это все, что я могу сказать.

    – Рыбус входит в сферу интересов ЦСКА?

    – Не могу сказать.

    В нынешнем сезоне Рыбус сыграл в 26 матчах «Лиона» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2017 12:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +837

      eleng 12 мая 2017, 15:55

      Рыбус - игрок настроения, он может выдать одну суперигру, а потом пять быть в тени. Здесь, как он смог бы зайти, очень спорный выбор...

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 мая 2017, 13:43

      вчера неплохой голевой пас отдал

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 12 мая 2017, 13:29

      Надо из Африки и Бразилии брать молодых игроков или старых звезд как в Турциии.

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      Рейтинг: +192

      LINED > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 13 мая 2017, 03:24

      Старых звезд покупать, это денег на зп не напасешься, да и у Гинера другой курс развития, он не будет покупать стариков

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > LINED 13 мая 2017, 10:04

      Гинер последнее время некого не покупает.В команде нет обновления вот это плохо, хорошо что молодежь есть хорошая.
      Я понять не могу откуда в чемпионат Китая столько денег, что они могут себе позволить покупать себя Оскара и т.д. А у нас денег нет даже что бы купить себе футболиста среднего уровня.

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      Рейтинг: +192

      LINED > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 13 мая 2017, 10:54

      Да спонсоры у них щедрые слишком, у нас, к сожалению, вряд ли такие будут

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 мая 2017, 12:46

      Статистика не ахти мягко сказать...это явно не под лч усиление...ионов и то более полезный...но не выкупят его

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