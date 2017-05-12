Касильяс может покинуть «Порту» из-за высокой зарплаты

Голкипер «Порту» Икер Касильяс готов продолжить выступление в португальском клубе, сообщает A Bola. Он хочет продлить свой действующий контракт. Со стороны руководства клуба пока четкой позиции нет: здесь обеспокоены высокой зарплатой своего футболиста, которая может стать проблемой в переговорах.

Известно, что испанец получает пять миллионов евро за сезон без вычета налогов. Половина этой суммы выплачивается Касильсу «Реалом».

По окончании нынешнего сезона заканчивается арендное соглашение «Порту» с «Реалом», а контракт Касильяса с португальцами в силе до середины 2017 года. То есть в следующем сезоне «Порту» вынужден будет предложить Касильясу согласиться на снижение зарплаты или выплачивать полную сумму самостоятельно.

Стоит отметить, что у голкипера есть предложения из МЛС, а также из французского «Марселя».