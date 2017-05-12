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    Касильяс может покинуть «Порту» из-за высокой зарплаты

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс готов продолжить выступление в португальском клубе, сообщает A Bola. Он хочет продлить свой действующий контракт. Со стороны руководства клуба пока четкой позиции нет: здесь обеспокоены высокой зарплатой своего футболиста, которая может стать проблемой в переговорах.

    Известно, что испанец получает пять миллионов евро за сезон без вычета налогов. Половина этой суммы выплачивается Касильсу «Реалом».

    По окончании нынешнего сезона заканчивается арендное соглашение «Порту» с «Реалом», а контракт Касильяса с португальцами в силе до середины 2017 года. То есть в следующем сезоне «Порту» вынужден будет предложить Касильясу согласиться на снижение зарплаты или выплачивать полную сумму самостоятельно.

    Стоит отметить, что у голкипера есть предложения из МЛС, а также из французского «Марселя».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 07:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 13 мая 2017, 22:23

      Не повезло Порту, думаю что в МЛС на 5 млн з/п раскошелятся без проблем. Поэтому Касильяс в любом случае не в накладе

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 12 мая 2017, 10:25

      Кто считает что Акинфеев на Касильяса похож?

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 09:55

      Касильясу то норм. Заголовок должен быть таким - Порту может прокинуть Касильяса из-за высокой зарплаты.

      1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 мая 2017, 09:19

      А говорят Реал совсем плохо поступил, а он половину зп выплачивает...

      2
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