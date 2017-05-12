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Касильяс может покинуть «Порту» из-за высокой зарплаты

12 мая 2017, 07:16
4

Голкипер «Порту» Икер Касильяс готов продолжить выступление в португальском клубе, сообщает A Bola. Он хочет продлить свой действующий контракт. Со стороны руководства клуба пока четкой позиции нет: здесь обеспокоены высокой зарплатой своего футболиста, которая может стать проблемой в переговорах.

Известно, что испанец получает пять миллионов евро за сезон без вычета налогов. Половина этой суммы выплачивается Касильсу «Реалом».

По окончании нынешнего сезона заканчивается арендное соглашение «Порту» с «Реалом», а контракт Касильяса с португальцами в силе до середины 2017 года. То есть в следующем сезоне «Порту» вынужден будет предложить Касильясу согласиться на снижение зарплаты или выплачивать полную сумму самостоятельно.

Стоит отметить, что у голкипера есть предложения из МЛС, а также из французского «Марселя».

Источник: Бомбардир.ру
Португалия. Примейра Трансферы Порту Реал Касильяс Икер
Комментарии (4)
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David_Fio
1494569957
А говорят Реал совсем плохо поступил, а он половину зп выплачивает...
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ItalianFootball
1494572138
Касильясу то норм. Заголовок должен быть таким - Порту может прокинуть Касильяса из-за высокой зарплаты.
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Чеба
1494573909
Кто считает что Акинфеев на Касильяса похож?
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Masteralex
1494703390
Не повезло Порту, думаю что в МЛС на 5 млн з/п раскошелятся без проблем. Поэтому Касильяс в любом случае не в накладе
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