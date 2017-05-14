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    РФПЛ. «Уфа» примет «Анжи», «Ростов» на своем поле сыграет с «Рубином»

    В воскресенье, 14 мая, в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги состоятся три матча.

    «Томь» на своем поле примет «Терек». «Уфа» дома сыграет с «Анжи». Завершит игровой день в РФПЛ матч «Ростова» с «Рубином».

    Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

    Уфа – Анжи (Махачкала)

    14 мая, 16:30 по московскому времени

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань)

    14 мая, 19:00 по московскому времени

    Томь (Томск) – Терек (Грозный) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лебеденко, 60; 0:2 – Мбенгуе, 62; 1:2 – Салахутдинов, 82.

    Амкар (Пермь) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Самедов, 50.

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Налдо, 42 (в свои ворота); 1:1 – Клаэссон, 90+2.

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Натхо (с пенальти); 2:0 – Чалов, 41; 3:0 – Чалов, 53.

    Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 1; 0:2 – Дзюба, 8; 0:3 – Хави Гарсия, 35; 1:3 – Иванович, 55 (в свои ворота).

    Локомотив (Москва) – Оренбург – 4:0( 1:0)

    Голы: 1:0 – Ари, 37; 2:0 – Ари, 50; 3:0 – Михалик, 71; 4:0 – Фернандеш, 85.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 15:30
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 14 мая 2017, 11:30

      Ростов ждем победы,поздравляю женских гандболисток из ГК Ростов-Дона С ПОБЕДОЙ В ФИНАЛЕ ЕВРОКУБКА!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 мая 2017, 10:46

      Ростову - только победы!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 10:15

      Удачи Ростову !!!!!!!!!! Погоня за Краснодаром продолжается,хочу что бы Ростов вышел в Лигу Европы!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 09:50

      Ростову надо выигрывать , если хочет в Европу . Рубину уже собственно ничего в этом сезоне не светит . Ставлю на Ростов .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 14 мая 2017, 09:39

      Ростов! Только победа,отступать некуда ,
      Цель ясна - ЛЕ и танки наши быстры!!!

      5
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      Рейтинг: +161

      adekvat 14 мая 2017, 09:36

      Ставлю на ростов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 14 мая 2017, 08:54

      нет, будет ничья(((( прогнозируется тем более дождь.....

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 14 мая 2017, 08:43

      Опять пропустят?

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 14 мая 2017, 07:52

      рубин без бердыева сыпется и сыпится

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 мая 2017, 07:46

      Надо выигрывать все оставшиеся матчи....есть еще шанс у Ростова попасть в ЛЕ)))

      3
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