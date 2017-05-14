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РФПЛ. «Уфа» примет «Анжи», «Ростов» на своем поле сыграет с «Рубином»

14 мая 2017, 15:30
34

В воскресенье, 14 мая, в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги состоятся три матча.

«Томь» на своем поле примет «Терек». «Уфа» дома сыграет с «Анжи». Завершит игровой день в РФПЛ матч «Ростова» с «Рубином».

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Уфа – Анжи (Махачкала)

14 мая, 16:30 по московскому времени

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань)

14 мая, 19:00 по московскому времени

Томь (Томск) – Терек (Грозный) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лебеденко, 60; 0:2 – Мбенгуе, 62; 1:2 – Салахутдинов, 82.

Амкар (Пермь) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Самедов, 50.

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Налдо, 42 (в свои ворота); 1:1 – Клаэссон, 90+2.

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Натхо (с пенальти); 2:0 – Чалов, 41; 3:0 – Чалов, 53.

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Дзюба, 1; 0:2 – Дзюба, 8; 0:3 – Хави Гарсия, 35; 1:3 – Иванович, 55 (в свои ворота).

Локомотив (Москва) – Оренбург – 4:0( 1:0)

Голы: 1:0 – Ари, 37; 2:0 – Ари, 50; 3:0 – Михалик, 71; 4:0 – Фернандеш, 85.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Урал Краснодар Амкар-Пермь Спартак Крылья Советов Зенит Локомотив Оренбург Томь Ахмат Уфа Анжи Ростов Рубин
Комментарии (34)
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a-rakhmatov
1494563816
Борьба за вторую путевку в ЛЧ продолжается....удачи коням)))
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Мясной Упырь
1494662672
Лучше кони чем бомжи
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a-rakhmatov
1494737218
Надо выигрывать все оставшиеся матчи....есть еще шанс у Ростова попасть в ЛЕ)))
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сергей николаевич
1494741240
нет, будет ничья(((( прогнозируется тем более дождь.....
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adekvat
1494743810
Ставлю на ростов
Ответить
alex1951
1494743974
Ростов! Только победа,отступать некуда , Цель ясна - ЛЕ и танки наши быстры!!!
Ответить
dok66
1494744637
Ростову надо выигрывать , если хочет в Европу . Рубину уже собственно ничего в этом сезоне не светит . Ставлю на Ростов .
Ответить
Mahone
1494746136
Удачи Ростову !!!!!!!!!! Погоня за Краснодаром продолжается,хочу что бы Ростов вышел в Лигу Европы!!!!!!!!!
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Таганский
1494747979
Ростову - только победы!!
Ответить
kazak161
1494750612
Ростов ждем победы,поздравляю женских гандболисток из ГК Ростов-Дона С ПОБЕДОЙ В ФИНАЛЕ ЕВРОКУБКА!!!
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