РФПЛ. «Уфа» примет «Анжи», «Ростов» на своем поле сыграет с «Рубином»

В воскресенье, 14 мая, в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги состоятся три матча.
«Томь» на своем поле примет «Терек». «Уфа» дома сыграет с «Анжи». Завершит игровой день в РФПЛ матч «Ростова» с «Рубином».
Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур
14 мая, 16:30 по московскому времени
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань)
14 мая, 19:00 по московскому времени
Томь (Томск) – Терек (Грозный) – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Лебеденко, 60; 0:2 – Мбенгуе, 62; 1:2 – Салахутдинов, 82.
Амкар (Пермь) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Самедов, 50.
Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Налдо, 42 (в свои ворота); 1:1 – Клаэссон, 90+2.
ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Натхо (с пенальти); 2:0 – Чалов, 41; 3:0 – Чалов, 53.
Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Дзюба, 1; 0:2 – Дзюба, 8; 0:3 – Хави Гарсия, 35; 1:3 – Иванович, 55 (в свои ворота).
Локомотив (Москва) – Оренбург – 4:0( 1:0)
Голы: 1:0 – Ари, 37; 2:0 – Ари, 50; 3:0 – Михалик, 71; 4:0 – Фернандеш, 85.