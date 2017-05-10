Тренер «Кубани» Калешин: «Место в таблице не совсем соответствует уровню игры «Зенита-2»»

Старший тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился мнением о победе над «Зенитом-2» в рамках 36-го тура чемпионата ФНЛ.

– Заслуженная победа против очень хорошего соперника. Там есть несколько очень хороших футболистов, место в таблице (14-е – прим. «Бомбардира») не совсем соответствует уровню игры «Зенита-2». Мы сейчас практически не тренируемся, сутки занимают поездки. Мы благодарны руководству баскетбольного клуба «Кубань», которое предоставляет оборудование для восстановления наших игроков.

– Насколько поле справилось с непогодой?

– Это один из лучших газонов. Он очень качественный.

– Результаты в туре сложились не в пользу «Кубани». Какой будет мотивация на оставшиеся матчи?

– Во главе всегда стоит результат. Соперники не должны волновать команду, она обязана выкладываться в каждом матче. Просто математические шансы нас уже не касаются. Для достижения большого результата нужно начинать с маленьких побед

Ранее исход матча прокомментировал главный тренер петербургского клуба Владислав Радимов.