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    Тренер «Кубани» Калешин: «Место в таблице не совсем соответствует уровню игры «Зенита-2»»

    Старший тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился мнением о победе над «Зенитом-2» в рамках 36-го тура чемпионата ФНЛ.

    – Заслуженная победа против очень хорошего соперника. Там есть несколько очень хороших футболистов, место в таблице (14-е – прим. «Бомбардира») не совсем соответствует уровню игры «Зенита-2». Мы сейчас практически не тренируемся, сутки занимают поездки. Мы благодарны руководству баскетбольного клуба «Кубань», которое предоставляет оборудование для восстановления наших игроков.

    – Насколько поле справилось с непогодой?

    – Это один из лучших газонов. Он очень качественный.

    – Результаты в туре сложились не в пользу «Кубани». Какой будет мотивация на оставшиеся матчи?

    – Во главе всегда стоит результат. Соперники не должны волновать команду, она обязана выкладываться в каждом матче. Просто математические шансы нас уже не касаются. Для достижения большого результата нужно начинать с маленьких побед

    Ранее исход матча прокомментировал главный тренер петербургского клуба Владислав Радимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2017 22:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 11 мая 2017, 05:08

      Место Зенита-2 рядом с Нефтехимиком.

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      Рейтинг: +5879

      Павелий 10 мая 2017, 23:32

      Их место ещё ниже! Нечего было пролезать не по спортивному приницу!

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