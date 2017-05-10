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    Тренер «Зенита-2» Радимов: «Этой весной мы лидеры по автоголам. Когда перестанем забивать в свои ворота, будем играть по-другому»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение от «Кубани» со счетом 0:3 в матче 36-го тура чемпионата ФНЛ.

    – Когда начинаешь на 10 минуте с 0:2, тяжелее играть. Что случилось? Этой весной мы лидеры по забитым мячам в свои ворота. Пять их было, по-моему. Когда перестанем забивать в свои ворота, будем играть по-другому.

    – Выход Рязанцева изменил ход игры?

    – Да, можно сказать так. Рязанцев давно не играл, но надо набирать форму, иметь практику. Его опыт пригодился нам в последних двух матчах. Он выдержал, хоть и тяжело было.

    – Обратная замена Лисового с чем связана?

    – Травма. Я не могу сказать, на сколько он выбыл. Распух голеностоп, что с ним покажет обследование.

    «Зенит-2» занимает 14-е место в турнирной таблице соревнования.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2017 21:40
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