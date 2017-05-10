Тренер «Зенита-2» Радимов: «Этой весной мы лидеры по автоголам. Когда перестанем забивать в свои ворота, будем играть по-другому»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение от «Кубани» со счетом 0:3 в матче 36-го тура чемпионата ФНЛ.

– Когда начинаешь на 10 минуте с 0:2, тяжелее играть. Что случилось? Этой весной мы лидеры по забитым мячам в свои ворота. Пять их было, по-моему. Когда перестанем забивать в свои ворота, будем играть по-другому.

– Выход Рязанцева изменил ход игры?

– Да, можно сказать так. Рязанцев давно не играл, но надо набирать форму, иметь практику. Его опыт пригодился нам в последних двух матчах. Он выдержал, хоть и тяжело было.

– Обратная замена Лисового с чем связана?

– Травма. Я не могу сказать, на сколько он выбыл. Распух голеностоп, что с ним покажет обследование.

«Зенит-2» занимает 14-е место в турнирной таблице соревнования.