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    Защитник «Арсенала» Сунцу: «В России ничего не удивляет, кроме холода»

    Защитник «Арсенала» Стофира Сунцу рассказал о впечатлениях от жизни в России. 27-летний футболист сборной Замбии перешел в тульский клуб в феврале.

    – Что вас удивляет в России?

    – Ничего, кроме холода.

    – Весна у нас в этом году была затяжная.

    – Да, я привык к совсем другому климату, но я профессионал, и моя игра не зависит от температуры воздуха и других погодных факторов.

    – Какого вы мнения о российском футболе?

    – Можно не буду отвечать на этот вопрос? (улыбается)

    – К русской кухне приобщились?

    – Мне нравится ваша еда. Но о своих блюдах не забываю. В Туле учатся мои соотечественники, мы покупаем продукты и готовим что-то вроде замбийской кухни. Например, шиму. Для этого блюда, которое известно не только в Замбии, берем мясо, овощи, муку, яйца, лук. Все это обжаривается и тушится. Получается очень вкусно.

    – Вас, наверное, постоянно спрашивают о флоре и фауне Замбии?

    – Редкое интервью обходится без этого. Конечно, у нас есть крокодилы, но не думайте, что они ползают у меня под окном. А вообще я не люблю ни собак, ни кошек. Чтобы увидеть льва, включаю телевизор. Я никогда не видел льва живьем (смеется).

    – Расскажите о своей семье.

    – Жена Гифт Калебе, учится на бухгалтера во Франции. Два сына – Яннику четыре года, Санти-Эльза – семь месяцев. Сейчас я не берусь утверждать, что они станут футболистами. Хотя почему бы и нет?

    – Какое у вас хобби?

    – Люблю африканские кинокомедии. В Нигерии снимают очень веселые фильмы. Нравится смотреть, рестлинг и смешанные единоборства. А других увлечений у меня нет.

    – Срок вашей аренды истекает в конце сезона…

    – Как у вас в России говорят, не загадывая наперед, хочу помочь «Арсеналу» сохранить место в премьер-лиге ради его болельщиков. Аренда проходит быстро, но надеюсь оставить в сердцах фанатов хорошие воспоминания.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    10.05.2017 20:13
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