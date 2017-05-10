Защитник «Арсенала» Сунцу: «В России ничего не удивляет, кроме холода»

Защитник «Арсенала» Стофира Сунцу рассказал о впечатлениях от жизни в России. 27-летний футболист сборной Замбии перешел в тульский клуб в феврале.

– Что вас удивляет в России?

– Ничего, кроме холода.

– Весна у нас в этом году была затяжная.

– Да, я привык к совсем другому климату, но я профессионал, и моя игра не зависит от температуры воздуха и других погодных факторов.

– Какого вы мнения о российском футболе?

– Можно не буду отвечать на этот вопрос? (улыбается)

– К русской кухне приобщились?

– Мне нравится ваша еда. Но о своих блюдах не забываю. В Туле учатся мои соотечественники, мы покупаем продукты и готовим что-то вроде замбийской кухни. Например, шиму. Для этого блюда, которое известно не только в Замбии, берем мясо, овощи, муку, яйца, лук. Все это обжаривается и тушится. Получается очень вкусно.

– Вас, наверное, постоянно спрашивают о флоре и фауне Замбии?

– Редкое интервью обходится без этого. Конечно, у нас есть крокодилы, но не думайте, что они ползают у меня под окном. А вообще я не люблю ни собак, ни кошек. Чтобы увидеть льва, включаю телевизор. Я никогда не видел льва живьем (смеется).

– Расскажите о своей семье.

– Жена Гифт Калебе, учится на бухгалтера во Франции. Два сына – Яннику четыре года, Санти-Эльза – семь месяцев. Сейчас я не берусь утверждать, что они станут футболистами. Хотя почему бы и нет?

– Какое у вас хобби?

– Люблю африканские кинокомедии. В Нигерии снимают очень веселые фильмы. Нравится смотреть, рестлинг и смешанные единоборства. А других увлечений у меня нет.

– Срок вашей аренды истекает в конце сезона…

– Как у вас в России говорят, не загадывая наперед, хочу помочь «Арсеналу» сохранить место в премьер-лиге ради его болельщиков. Аренда проходит быстро, но надеюсь оставить в сердцах фанатов хорошие воспоминания.