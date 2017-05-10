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    Лоськов: «Понимаю, что мой выход на поле в игре с «Оренбургом» – действо на несколько минут»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов подтвердил информацию о том, что он примет участие в домашнем матче 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом». 43-летний футболист подчеркнул, что рассчитывает выйти на поле в данной игре на несколько минут.

    – На свой последний официальный матч в качестве игрока Дмитрий Лоськов выйдет только по решению главного тренера. Устраивает такая формулировка?

    – Только так. Сам хотел выйти именно в официальном матче. Поэтому и решение за главным тренером.

    – Каким вы видите этот матч?

    – Я здравомыслящий человек и понимаю, что мой возможный выход на поле – действо на несколько минут. Скорее, это дань уважения. Не только ко мне, но и с моей стороны. Мне тоже хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков – за поддержку.

    Матч «Локомотив» – «Оренбург» пройдет в Москве 13 мая, начало – в 19:30 мск.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.05.2017 18:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2017, 10:34

      Давай Легенда!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 мая 2017, 19:32

      Когда на поле выходит Лось..
      Все гуси приседают.
      Давай,покажи им.
      Как.Было.Надо.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 мая 2017, 19:09

      Можно и пол тайма побегать , я думаю порох еще есть !

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 19:03

      Спасибо за футбол,который показывал и удачи тебе!!!!!!!!! Хотя думаю заслужил и прощальный матч!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 мая 2017, 18:46

      Локо мог бы устроить и прощальный для Димы . Он столько сделал для команды .

      4
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