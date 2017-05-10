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  • Лоськов: «Понимаю, что мой выход на поле в игре с «Оренбургом» – действо на несколько минут»

Лоськов: «Понимаю, что мой выход на поле в игре с «Оренбургом» – действо на несколько минут»

10 мая 2017, 18:21
5

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов подтвердил информацию о том, что он примет участие в домашнем матче 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом». 43-летний футболист подчеркнул, что рассчитывает выйти на поле в данной игре на несколько минут.

– На свой последний официальный матч в качестве игрока Дмитрий Лоськов выйдет только по решению главного тренера. Устраивает такая формулировка?

– Только так. Сам хотел выйти именно в официальном матче. Поэтому и решение за главным тренером.

– Каким вы видите этот матч?

– Я здравомыслящий человек и понимаю, что мой возможный выход на поле – действо на несколько минут. Скорее, это дань уважения. Не только ко мне, но и с моей стороны. Мне тоже хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков – за поддержку.

Матч «Локомотив» – «Оренбург» пройдет в Москве 13 мая, начало – в 19:30 мск.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург Лоськов Дмитрий
Комментарии (5)
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dok66
1494431172
Локо мог бы устроить и прощальный для Димы . Он столько сделал для команды .
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Mahone
1494432216
Спасибо за футбол,который показывал и удачи тебе!!!!!!!!! Хотя думаю заслужил и прощальный матч!!!!!!!!!!!
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XaXatyn
1494432543
Можно и пол тайма побегать , я думаю порох еще есть !
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shinnik
1494433954
Когда на поле выходит Лось.. Все гуси приседают. Давай,покажи им. Как.Было.Надо.
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OfaZavr
1494488082
Давай Легенда!
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