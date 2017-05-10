Лоськов: «Понимаю, что мой выход на поле в игре с «Оренбургом» – действо на несколько минут»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов подтвердил информацию о том, что он примет участие в домашнем матче 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом». 43-летний футболист подчеркнул, что рассчитывает выйти на поле в данной игре на несколько минут.

– На свой последний официальный матч в качестве игрока Дмитрий Лоськов выйдет только по решению главного тренера. Устраивает такая формулировка?

– Только так. Сам хотел выйти именно в официальном матче. Поэтому и решение за главным тренером.

– Каким вы видите этот матч?

– Я здравомыслящий человек и понимаю, что мой возможный выход на поле – действо на несколько минут. Скорее, это дань уважения. Не только ко мне, но и с моей стороны. Мне тоже хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков – за поддержку.

Матч «Локомотив» – «Оренбург» пройдет в Москве 13 мая, начало – в 19:30 мск.