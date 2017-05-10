Лоськов сыграет за «Локомотив» в матче с «Оренбургом»

43-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов выйдет на поле в домашнем матче 28-го тура чемпиона России с «Оренбургом». Об этом сообщается в официальном инстаграме московской команды.

«В матче с «Оренбургом» на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – Дмитрий Лоськов! Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: «Я видел легенду», – говорится в сообщении железнодорожников.

Матч «Локомотив» – «Оренбург» пройдет в Москве 13 мая, начало – в 19:30 мск.