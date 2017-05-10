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Лоськов сыграет за «Локомотив» в матче с «Оренбургом»

10 мая 2017, 15:58
18

43-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов выйдет на поле в домашнем матче 28-го тура чемпиона России с «Оренбургом». Об этом сообщается в официальном инстаграме московской команды.

«В матче с «Оренбургом» на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – Дмитрий Лоськов! Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: «Я видел легенду», – говорится в сообщении железнодорожников.

Матч «Локомотив» – «Оренбург» пройдет в Москве 13 мая, начало – в 19:30 мск.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий
Комментарии (18)
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ded-53
1494421458
Интересно будет поглядеть, думаю игры не испортит, а наоборот...
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GROM_969
1494421734
Вот это точно надо посмотреть, супер игрок был... ну или до сих пор супер
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Atom2020
1494424473
А Семин парадный "петушок" наденет по такому случаю? )))
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alex kidn
1494424476
В финале кубка России надо было его выпустить
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Mahone
1494425189
Молодец!!!!!!!!!!! Легенда Локомотива!!!!!!!!!!
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Кривоножка
1494426613
Не знают как народ привлечь ,пенсеров заставляют играть,хоть разок за сезон аншлаг будет
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NEON-SM
1494426630
Матч ничего не решает, вот и выпустят, он и не хуже других сыграет
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Konb48
1494428389
Хорошо бы, если бы он сыграл как раньше. Я хоть и не фанат Локомотива, но Лоськов уж очень неплох был в свое время!
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turist82
1494429447
Обязательно посмотрю! Последний пожалуй ветеран...Легенда!
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dok66
1494431444
Считаю , что для Лося можно было бы и торжественный прощальный сделать с участием всех его коллег , с кем он играл , не просто выход на 20 минут. . В самом деле Лоськов - это легенда для Локо !
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