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    Лоськов сыграет за «Локомотив» в матче с «Оренбургом»

    43-летний полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов выйдет на поле в домашнем матче 28-го тура чемпиона России с «Оренбургом». Об этом сообщается в официальном инстаграме московской команды.

    «В матче с «Оренбургом» на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – Дмитрий Лоськов! Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: «Я видел легенду», – говорится в сообщении железнодорожников.

    Матч «Локомотив» – «Оренбург» пройдет в Москве 13 мая, начало – в 19:30 мск.

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    Источник: Instagram

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    10.05.2017 15:58
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 мая 2017, 18:50

      Считаю , что для Лося можно было бы и торжественный прощальный сделать с участием всех его коллег , с кем он играл , не просто выход на 20 минут. . В самом деле Лоськов - это легенда для Локо !

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > dok66 11 мая 2017, 00:18

      он сам хотел именно в официальном матче, а не шоу устраивать с ветеранами. Лось всегда был серьезный мужик, а не шоумен)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > dok66 11 мая 2017, 15:37

      Самое смешное, если Лоськов "тряхнет стариной" и выдаст выдающийся матч и... продлит действующий контракт на следующий сезон)))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 мая 2017, 18:24

      Одну игру у нас многие старички могут откатать,
      Другое дело действительно выйти и сыграть.

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 10 мая 2017, 18:17

      Обязательно посмотрю! Последний пожалуй ветеран...Легенда!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      Konb48 10 мая 2017, 17:59

      Хорошо бы, если бы он сыграл как раньше. Я хоть и не фанат Локомотива, но Лоськов уж очень неплох был в свое время!

      1
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 10 мая 2017, 17:56

      Это очень мило. Но как-то несолидно что ли...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 10 мая 2017, 17:30

      Матч ничего не решает, вот и выпустят, он и не хуже других сыграет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 10 мая 2017, 17:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не знают как народ привлечь ,пенсеров заставляют играть,хоть разок за сезон аншлаг будет

      -7
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 17:06

      Молодец!!!!!!!!!!! Легенда Локомотива!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 10 мая 2017, 16:54

      В финале кубка России надо было его выпустить

      5
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > alex kidn 10 мая 2017, 17:07

      Я тоже так думал, что в концовке выйдет) но увы(((

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > alex kidn 10 мая 2017, 17:16

      Хотят же в чемпионате рекорд установить.

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 10 мая 2017, 16:54

      А Семин парадный "петушок" наденет по такому случаю? )))

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