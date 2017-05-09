Ди Мария летом может перейти в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 29-летнего аргентинца заинтересована «Барселона».

Сообщается, что в совершении сделки могут помочь партнеры футболиста по сборной Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в 50 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Ди Мария провел за «ПСЖ» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.