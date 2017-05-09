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    Ди Мария летом может перейти в «Барселону»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах 29-летнего аргентинца заинтересована «Барселона».

    Сообщается, что в совершении сделки могут помочь партнеры футболиста по сборной Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

    По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в 50 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2019 года.

    В нынешнем сезоне Ди Мария провел за «ПСЖ» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    09.05.2017 20:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 10:24

      Хорошее пополнение!!!! Игрок быстрый и техничный

      0
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      ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo > Mahone 10 мая 2017, 16:44

      да и травматичный!!!

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 мая 2017, 10:00

      Было бы шикарно!
      ДиМа хорош, хоть будет кому заменять Иньесту.

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 мая 2017, 23:33

      Ни в коем случае. Это будет закат Ди Марии.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 9 мая 2017, 20:26

      очередная утка! Руководство Барсы не настолько глупы чтоб покупать игрока на закате карьеры да и за 50лям!!! Они если надо будет добавят лям40 и купят перспективного игрока как Коутиньо!!!

      0
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      Рейтинг: +41

      а013аа > Luis Figo 9 мая 2017, 21:27

      Да смысл брать Коутиньо, пока есть МСН, Туран лавку охраняет и этот будет

      -1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > а013аа 10 мая 2017, 16:43

      да вместо Иньесты! Маестро на замену выпускать будут...

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