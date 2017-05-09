Маскерано готов остаться в «Барселоне» при условии наличия игровой практики

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может и на следующий сезон остаться в команде. Как сообщается, 32-летний футболист готов и дальше выступать за каталонцев, но хочет получить гарантии получения постоянной игровой практике. В случае, если «Барселона» не пойдет на условия защитника, то аргентинец начнет подыскивать себе клуб в Европе. Ранее не исключалось, что Маскерано продолжит карьеру в Турции или Италии.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 25 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.