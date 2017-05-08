Рахимов: «Каррера позвонил и поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал, что наставник «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил его за победу над «Зенитом» (1:0) во встрече 27-го тура РФПЛ, обеспечившую красно-белым золотые медали чемпионата.

После поражения от грозненцев сине-бело-голубые, шедшие на втором месте, за три тура до завершения первенства утратили все шансы опередить спартаковцев в турнирной таблице: отрыв подопечных Карреры от петербуржцев теперь составляет 11 очков. ЦСКА красно-белые после субботней победы над «Томью» (1:0) опережают на 10 баллов.

«Зовут ли меня спартаковцы в ресторан? Нет, еще не зовут. Было много сообщений и звонков. Мне также позвонил Марко Трабукки, который находился рядом с Каррерой. Он поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством», – – сказал Рахимов в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Наш футбол».