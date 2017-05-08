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    Рахимов: «Каррера позвонил и поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал, что наставник «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил его за победу над «Зенитом» (1:0) во встрече 27-го тура РФПЛ, обеспечившую красно-белым золотые медали чемпионата.

    После поражения от грозненцев сине-бело-голубые, шедшие на втором месте, за три тура до завершения первенства утратили все шансы опередить спартаковцев в турнирной таблице: отрыв подопечных Карреры от петербуржцев теперь составляет 11 очков. ЦСКА красно-белые после субботней победы над «Томью» (1:0) опережают на 10 баллов.

    «Зовут ли меня спартаковцы в ресторан? Нет, еще не зовут. Было много сообщений и звонков. Мне также позвонил Марко Трабукки, который находился рядом с Каррерой. Он поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством», – – сказал Рахимов в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 23:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2017, 11:02

      Желаю Тереку попасть в ЛЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 9 мая 2017, 09:25

      Терек мечтает об ЛЕ. Зеня катает вату. Все закономерно. Дополнительной мотивации грозненцам не требовалось.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 9 мая 2017, 08:01

      Не красиво ..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 9 мая 2017, 00:19

      Просто даром помог, и итальянцы оценили это

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 8 мая 2017, 23:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Оправдал доверие свиней.Наверное мясо на шашлык пообещали и накинули S за победу?

      -8
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > prtcs 9 мая 2017, 10:21

      Беной выиграл у Зенита по праву сильной команды.В мою молодость молодёжка Чечни спускалась с гор и драла всех на здрасьте.Такое было...Это факт.

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 9 мая 2017, 10:29

      Как-то давно мы играли в Асиновке с дублем Терека...Я выплёвывал все свои бычки быстрее чем думал.Тогда я забил им один, но пропустили мы много...

      -1
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