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  • Рахимов: «Каррера позвонил и поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством»

Рахимов: «Каррера позвонил и поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством»

8 мая 2017, 23:31
6

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал, что наставник «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил его за победу над «Зенитом» (1:0) во встрече 27-го тура РФПЛ, обеспечившую красно-белым золотые медали чемпионата.

После поражения от грозненцев сине-бело-голубые, шедшие на втором месте, за три тура до завершения первенства утратили все шансы опередить спартаковцев в турнирной таблице: отрыв подопечных Карреры от петербуржцев теперь составляет 11 очков. ЦСКА красно-белые после субботней победы над «Томью» (1:0) опережают на 10 баллов.

«Зовут ли меня спартаковцы в ресторан? Нет, еще не зовут. Было много сообщений и звонков. Мне также позвонил Марко Трабукки, который находился рядом с Каррерой. Он поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством», – – сказал Рахимов в эфире программы «Тотальный разбор» на телеканале «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Рахимов Рашид Каррера Массимо
Комментарии (6)
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prtcs
1494275793
Оправдал доверие свиней.Наверное мясо на шашлык пообещали и накинули S за победу?
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Бмв525
1494306089
Не красиво ..
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Фесс
1494311155
Терек мечтает об ЛЕ. Зеня катает вату. Все закономерно. Дополнительной мотивации грозненцам не требовалось.
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OfaZavr
1494316929
Желаю Тереку попасть в ЛЕ.
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