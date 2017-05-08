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    Семин сообщил, что Лоськов еще может появиться на поле в этом сезоне, если сам того захочет

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что один из его помощников Дмитрий Лоськов все еще имеет шанс выйти на поле в текущем сезоне. Правда, по словам специалиста, нужно учитывать желание самого футболиста.

    «Мне нужно еще поговорить с Лоськовым, хочет ли он сам выйти или нет. Думаю, минут 15 он может выдержать, если захочет», – сказал Семин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Напомним, 43-летний игрок, вошедший в штаб Семина в августе прошлого года, был включен в заявку железнодорожников на сезон в качестве играющего тренера, однако за 27 туров он так ни разу и не появился в составе красно-зеленых.

    Лоськов защищал цвета «Локомотива» с 1997 по 2007, а также с 2010 по 2013 годы. За это время он провел 421 матч и забил 128 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 21:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 9 мая 2017, 16:04

      Знаю, что сейчас выльется много говна, но идеальный прощальный матч выглядел бы так: последняя игра сезона - домашний матч с Зенитом - Лоськов выходит и забивает гол(ну или отдает голевую передачу) и лишает Зенита ЛЧ...

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 9 мая 2017, 14:15

      На прощальный матч его хватит)

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 мая 2017, 09:59

      не тот лось уже конечно будет, но борозды не испортит))))

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      Рейтинг: +73

      lokoman92 8 мая 2017, 22:38

      Сычев сам избрал не верный путь

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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 8 мая 2017, 21:46

      Про Сычёва тоже так вначале говорили...

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