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  • Семин сообщил, что Лоськов еще может появиться на поле в этом сезоне, если сам того захочет

Семин сообщил, что Лоськов еще может появиться на поле в этом сезоне, если сам того захочет

8 мая 2017, 21:35
5

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что один из его помощников Дмитрий Лоськов все еще имеет шанс выйти на поле в текущем сезоне. Правда, по словам специалиста, нужно учитывать желание самого футболиста.

«Мне нужно еще поговорить с Лоськовым, хочет ли он сам выйти или нет. Думаю, минут 15 он может выдержать, если захочет», – сказал Семин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, 43-летний игрок, вошедший в штаб Семина в августе прошлого года, был включен в заявку железнодорожников на сезон в качестве играющего тренера, однако за 27 туров он так ни разу и не появился в составе красно-зеленых.

Лоськов защищал цвета «Локомотива» с 1997 по 2007, а также с 2010 по 2013 годы. За это время он провел 421 матч и забил 128 голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (5)
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1494269172
Про Сычёва тоже так вначале говорили...
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lokoman92
1494272285
Сычев сам избрал не верный путь
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Lev Aleks
1494313191
не тот лось уже конечно будет, но борозды не испортит))))
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Cosh18
1494328557
На прощальный матч его хватит)
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RedGreenHooligan
1494335046
Знаю, что сейчас выльется много говна, но идеальный прощальный матч выглядел бы так: последняя игра сезона - домашний матч с Зенитом - Лоськов выходит и забивает гол(ну или отдает голевую передачу) и лишает Зенита ЛЧ...
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