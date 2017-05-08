Семин сообщил, что Лоськов еще может появиться на поле в этом сезоне, если сам того захочет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что один из его помощников Дмитрий Лоськов все еще имеет шанс выйти на поле в текущем сезоне. Правда, по словам специалиста, нужно учитывать желание самого футболиста.

«Мне нужно еще поговорить с Лоськовым, хочет ли он сам выйти или нет. Думаю, минут 15 он может выдержать, если захочет», – сказал Семин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, 43-летний игрок, вошедший в штаб Семина в августе прошлого года, был включен в заявку железнодорожников на сезон в качестве играющего тренера, однако за 27 туров он так ни разу и не появился в составе красно-зеленых.

Лоськов защищал цвета «Локомотива» с 1997 по 2007, а также с 2010 по 2013 годы. За это время он провел 421 матч и забил 128 голов.