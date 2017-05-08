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    Семин: «Локомотиву» не хватило сил в матче с «Анжи», ничейный результат закономерен»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после поединка 27-го тура РФПЛ с «Анжи» (0:0). Специалист подчеркнул, что считает ничейный результат закономерным итогом матча.

    «Закономерный счет. В первом тайме мы лучше играли, во втором – «Анжи». «Локомотиву» явно не хватило сил. Кто был сильнее? Все закономерно», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    После 27-ми туров железнодорожники располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 36 очков. Махачкалинцы занимают 11-ю строчку, имея в своем активе 30 баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 19:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 8 мая 2017, 19:46

      Какие силы! Что ему не хватило! Где "Локомотив" их умудрился потратить. В еврокубках провалились, в чемпионате ничего не показывают. Какие силы, чущь собачья.

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