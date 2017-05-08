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    Боккетти не ждал осечки «Зенита» в матче с «Тереком»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти признался, что не ожидал осечки «Зенита» в домашнем матче с «Тереком», который закончился со счетом 0:1.

    «Это просто замечательно и отлично. Дома смотрел игру «Зенита». Не ожидал, что они проиграют, потому что питерцы борются до конца. Но они проиграли, и для нас это супер!

    После игры мы все созвонились и встретились. Завтра весь день отдыхаем», – заявил Боккетти.

    Напомним, что это чемпионство стало для «Спартака» первым с 2001 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 09:04
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +248

      Kikujiro 8 мая 2017, 11:43

      Завтра весь день отбухаем», – заявил Боккетти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 мая 2017, 11:40

      Нефартовый построили Зениту спортзал,
      Прям как-то их жалко, я бы сказал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +798

      Vepras 8 мая 2017, 11:05

      ужасный стадион как и игра Зенита.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100657

      zigbert 8 мая 2017, 10:13

      Зенит вчера просто закатали под дерн нового стадиона.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 10:10

      Мы тоже не ждали-тем интереснее концовка чемпионата

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 8 мая 2017, 09:55

      ждем до Милана обещал идти))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 8 мая 2017, 09:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стыдно за такого чемпиона в коррумпированном чемпионате.

      -11
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      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > stream15 8 мая 2017, 09:44

      Твоя фамилия случайно не Луческу?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33417

      oyabun 8 мая 2017, 09:31

      Э... надеюсь отдых и празднование не затянутся надолго? Все таки Чемпионат еще не закончен и 3 оставшиеся игры надо тоже выигрывать, а то недостойно Чемпиона будет выходить на расслабоне на поле и сливать всё что осталось..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 09:20

      рады за вас, но всё равно ждём победы в следующих матчах

      5
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > NEON-SM 8 мая 2017, 12:02

      Удачи в ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Bivaliy67 8 мая 2017, 12:03

      будет тяжело, но спасибо

      0
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