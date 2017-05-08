Боккетти не ждал осечки «Зенита» в матче с «Тереком»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти признался, что не ожидал осечки «Зенита» в домашнем матче с «Тереком», который закончился со счетом 0:1.

«Это просто замечательно и отлично. Дома смотрел игру «Зенита». Не ожидал, что они проиграют, потому что питерцы борются до конца. Но они проиграли, и для нас это супер!

После игры мы все созвонились и встретились. Завтра весь день отдыхаем», – заявил Боккетти.

Напомним, что это чемпионство стало для «Спартака» первым с 2001 года.