Каррера верит, что «Ювентус» возьмет три титула

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уверен, что в текущем сезоне «Ювентус» достоит победы во всех трех турнирах, в которых принимает участие. У итальянского клуба остаются все шансы на победу в чемпионате Италии, Кубке Италии и Лиге чемпионов.

«Ювентус» достоин победы во всех своих трех турнирах. Аллегри является великим тренером, и у него отличный подбор футболистов. При этом он убедил игроков делать разные вещи, яркий пример тому – Манджукич. К тому же у него за спиной большая клуб.

В общем у туринцев есть все, чтобы добиться своих целей. Я видел матч с «Монако», с «Ювентусом» играют как с лучшей командой мира», – сказал Каррера.

Стоит отметить, что итальянец выступал за туринскую команду в качестве игрока, а позже был помощником в тренерском штабе Антонио Конте.