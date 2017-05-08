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    Каррера верит, что «Ювентус» возьмет три титула

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уверен, что в текущем сезоне «Ювентус» достоит победы во всех трех турнирах, в которых принимает участие. У итальянского клуба остаются все шансы на победу в чемпионате Италии, Кубке Италии и Лиге чемпионов.

    «Ювентус» достоин победы во всех своих трех турнирах. Аллегри является великим тренером, и у него отличный подбор футболистов. При этом он убедил игроков делать разные вещи, яркий пример тому – Манджукич. К тому же у него за спиной большая клуб.

    В общем у туринцев есть все, чтобы добиться своих целей. Я видел матч с «Монако», с «Ювентусом» играют как с лучшей командой мира», – сказал Каррера.

    Стоит отметить, что итальянец выступал за туринскую команду в качестве игрока, а позже был помощником в тренерском штабе Антонио Конте.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    08.05.2017 06:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 мая 2017, 09:28

      Похоже остапа понесло, в эксперты полез

      да, выиграли чемпионство, теперь Каррере надо доказать, что это была не случайность, а именно результат тренерской работы и выиграть следующий сезон, а потом уже почивать на лаврах и строить из себя мега-эксперта

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 8 мая 2017, 09:21

      ждем победы в ЛЧ!!!

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 мая 2017, 06:16

      Итальянцы рулят в Европе

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