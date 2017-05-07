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    Луческу: «Спартак» не был лучшим клубом, но заслужил чемпионство»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что «Спартак», ставший чемпионом России, не является сильнейшим клубом страны, однако заслужил выиграть золотые медали.

    Отметим, что московский клуб досрочно завоевал чемпионский титул после поражения сине-бело-голубых в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

    – Был ли «Спартак» самой сильной командой по игре в этом чемпионате?

    – Не думаю, что «Спартак» был лучшим по игре, но они заслужили победу, все было на их стороне. Была поддержка прессы и другая поддержка тоже. Мы не смогли составить конкуренцию. Нам нужно проанализировать много факторов, чтобы понять, как действовать дальше.

    Наш футбол имеет большую перспективу в европейском футболе. Командам, которые только обороняются и надеются на контратаки, в Европе приходится очень сложно. Нужно контролировать игру и навязывать свои условия.

    У нас получалось это в матчах Лиги Европы, у меня получалось это с другими клубами в Лиге чемпионов, независимо от того, играли мы дома или в гостях. Нам необходимо добавить в завершающих стадиях атак, чтобы наше преимущество приводило к голам. Все команды, которые я тренировал до этого, забивали намного больше. Над этим нужно работать.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2017 23:00
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 8 мая 2017, 23:17

      Великий тренер опять не обошелся без нытья! А на счет сильнейшей команды - конечно это зенит! Но только пусть тошнотик посмотрит в таблицу, а там - СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!! И ЛУЧШАЯ КОМАНДА РФПЛ!

      -1
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 8 мая 2017, 13:45

      Луческу: «Спартак» не был лучшим клубом... но теперь он ЛУЧШИЙ!!!!"
      Луческу по ошибке не в тот клуб устроился)))

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      Рейтинг: +145

      Danjer 8 мая 2017, 08:48

      Надо уметь проигрывать,а не на поле ссылаться,и говорить что игра спартака не чемпионская,по делу они чемпионы!!!!!!Зениту не нужен тренер который ноет,и не может признать своих ошибок,как пятиклассник,ссыт,пора прощатся!!!

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      Рейтинг: +145

      Danjer 8 мая 2017, 08:46

      Хоть я и за Зенит,но гляжу на вещи объективно,как думаю и большинство болельщиков,и считаю,если он действительно считает игру зенита лучше спартака,то ему прям сегодня надо вещи паковать!!!

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      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 8 мая 2017, 07:51

      Спартак лучший клуб этого сезона в РФПЛ!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 07:24

      Думаю твое время в Зените подошло к концу,и хорошо чтобы следующий тренер был бы более адекватным.

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      Рейтинг: +189

      Непутриот 8 мая 2017, 06:15

      Но насчет поляны нового 50-миллиардного стадиона он прав!!! Не то что в теплой Украине, а и в холодной России таких плохих полей не так уж много! Позор ворам!!!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 мая 2017, 03:09

      Почему-то все неудачники спешат унизить победителя... Подло и глупо!

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > serppion 8 мая 2017, 07:23

      Я бы сказал наоборот . Победители начинают издеваться над неудачниками ( я просто комнаты чттаю фанаты Спартака языками кусают болелов зенита типо что они чемпионы а зенит нет . Вот только они не знают что это до поры до времени зенит в следующем году так отпустит Спартак что потом Спартак будет выкарабкиваться хоть в еврокубки что ли

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Бмв525 8 мая 2017, 12:54

      Не кажи "Гоп", пока не перепрыгнешь!

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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 8 мая 2017, 03:07

      ...Спартак досрачно вытащили из похлёбки функциоаналы от РФПЛ, все это знают, без коммента, на здоровье! Но какого мембера крутят болты мимо гаек Ростов, Краснодар и Зенит? Ни хуани, пони-маю . Удачи всем, болеем за Россию

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 8 мая 2017, 00:44

      нелепости сплошные. И про Спартак, и про тактику. У нас стабильнее всего Рубин-Ростов в последнее время. С оборонительной тактикой. Не значит, что я за это. Но специалист вроде Луческу не может говорить от фонаря.

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