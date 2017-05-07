Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу: «Спартак» не был лучшим клубом, но заслужил чемпионство»

Луческу: «Спартак» не был лучшим клубом, но заслужил чемпионство»

7 мая 2017, 23:00
36

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что «Спартак», ставший чемпионом России, не является сильнейшим клубом страны, однако заслужил выиграть золотые медали.

Отметим, что московский клуб досрочно завоевал чемпионский титул после поражения сине-бело-голубых в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

– Был ли «Спартак» самой сильной командой по игре в этом чемпионате?

– Не думаю, что «Спартак» был лучшим по игре, но они заслужили победу, все было на их стороне. Была поддержка прессы и другая поддержка тоже. Мы не смогли составить конкуренцию. Нам нужно проанализировать много факторов, чтобы понять, как действовать дальше.

Наш футбол имеет большую перспективу в европейском футболе. Командам, которые только обороняются и надеются на контратаки, в Европе приходится очень сложно. Нужно контролировать игру и навязывать свои условия.

У нас получалось это в матчах Лиги Европы, у меня получалось это с другими клубами в Лиге чемпионов, независимо от того, играли мы дома или в гостях. Нам необходимо добавить в завершающих стадиях атак, чтобы наше преимущество приводило к голам. Все команды, которые я тренировал до этого, забивали намного больше. Над этим нужно работать.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Луческу Мирча
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DZHEK_VOROBEY1987
1494187468
Оправдывается цыганёнок,чует чем пахнет,с позором выгонят.
Ответить
kuchipachi
1494187525
Опять он... Ждём ещё интервью от Дзюбы и Червиченко. Смешные они, эти нытики
Ответить
Александр Агеев
1494188264
Спартак был самым стабильным клубом.Обыграл всех конкурентов без помощи судей.Что ещё нужно?Остальное нытьё от слабых.Тренируйтесь.
Ответить
Elect
1494189478
согласен, как говориться не нытьем так катаньем возьмут, Спартак не чего в этом году не показал, Лигу чемпионов провалят сто процентов, ( хотя все клубы у нас ее проваливают) с божью помощью взяли примеру, еще после лет 16 её не увидят (помените мое слово) а Луческу отличный тренер! Он знает толк, хотя я болельщик ЦСКА
Ответить
Asbjorn
1494190852
завистливый цыган,сидел бы и молча,и и игроков своих в таких же нытиков превратил,по его мнению все помогали спартаку,а зениту только мешали,но сколько пенальти пробил спартак за сезон и сколько зенит,и как эта обороняющаяся команда справилась с тем же зенитом и цска,а цыган только и умеет винить всех вокруг кроме себя и плакать,с заслуженым чемпионством великий и могучий Спартак!!!!!и да,желаю зениту проиграть оставшиеся игры,что бы наконец то уволили нытика и взяли нормального тренера
Ответить
Xiko
1494191680
Нужно просто это признать, Спартак был лучшим, да были осечки! Но они безусловно заслужили. Поздравляю! Добро пожаловать в ЛЧ!
Ответить
serppion
1494202141
Почему-то все неудачники спешат унизить победителя... Подло и глупо!
Ответить
Диктор
1494217460
Думаю твое время в Зените подошло к концу,и хорошо чтобы следующий тренер был бы более адекватным.
Ответить
Daniil Boiko
1494219089
Спартак лучший клуб этого сезона в РФПЛ!
Ответить
plehanov6
1494274641
Великий тренер опять не обошелся без нытья! А на счет сильнейшей команды - конечно это зенит! Но только пусть тошнотик посмотрит в таблицу, а там - СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!! И ЛУЧШАЯ КОМАНДА РФПЛ!
Ответить
Главные новости
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
4
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
13
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Все новости
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
17
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+