Луческу: «Спартак» не был лучшим клубом, но заслужил чемпионство»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что «Спартак», ставший чемпионом России, не является сильнейшим клубом страны, однако заслужил выиграть золотые медали.

Отметим, что московский клуб досрочно завоевал чемпионский титул после поражения сине-бело-голубых в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

– Был ли «Спартак» самой сильной командой по игре в этом чемпионате?

– Не думаю, что «Спартак» был лучшим по игре, но они заслужили победу, все было на их стороне. Была поддержка прессы и другая поддержка тоже. Мы не смогли составить конкуренцию. Нам нужно проанализировать много факторов, чтобы понять, как действовать дальше.

Наш футбол имеет большую перспективу в европейском футболе. Командам, которые только обороняются и надеются на контратаки, в Европе приходится очень сложно. Нужно контролировать игру и навязывать свои условия.

У нас получалось это в матчах Лиги Европы, у меня получалось это с другими клубами в Лиге чемпионов, независимо от того, играли мы дома или в гостях. Нам необходимо добавить в завершающих стадиях атак, чтобы наше преимущество приводило к голам. Все команды, которые я тренировал до этого, забивали намного больше. Над этим нужно работать.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это