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    Каррера может быть оштрафован на 100 тысяч после матча с «Томью»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может получить штраф в размере 100 тысяч рублей. Напомним, что итальянский специалист не явился на флеш-интервью и пресс-конференцию после домашнего матча с «Томью» (1:0).

    Сообщается, что если Каррера не сможет доказать Контрольно-дисциплинарному комитету РФС свое отсутствие, то будет оштрафован.

    Штраф за неявку на флеш-интервью, согласно регламентным нормам, – 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. Таким образом, Каррера может быть оштрафован на 100 тысяч.

    Источник: ТАСС

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    07.05.2017 07:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +28

      Sergey-52 7 мая 2017, 21:09

      Ну,блин,дают...Еще им чего-то доказывать надо.Есть регламент-нарушил,заплатил. Все.И чего трубить?

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 7 мая 2017, 16:08

      Федун заплатит и никакие доказательства вам будут НЕ НУЖНЫ!
      Именно за счёт цены вопроса Федуновские ЗАХВАТИЛИ нагло и среди белого дня первое место в турнирной таблице!!!
      Тухлая и ПОЗОРНАЯ победа «Спартака» над «Томью»!
      Пенальти НЕ БЫЛО!
      Его ВЫДУМАЛ судья Сухой!
      Судья отсудил БЕЗОБРАЗНО!
      Посадил Томь на карточки, а спартаковским игрокам не показал три 100% карточки за ГРУБОСТЬ!
      Вот вам СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского!
      Спартак УКРАЛ три очка у Томи, благодаря пенальти, который арбитр Сухой назначил ошибочно.
      «Томь» хорошо играла и сражалась не только со Спартаком, но и с пердвзятым судейством арбитра Сухого в пользу Спартака.
      Очередная СКАНДАЛЬНАЯ и ТУХЛАЯ победа Спартака с душком.
      Это ПОЗОРНО, когда Спартак, претендуя на первое место, за счёт левого и ВЫДУМАННОГО пенальти, при помощи судьи Сухого, победил Томь, которая находится на последнем месте нашего чемпионата, и у которой молодёжшый состав.
      Пенальти не было.
      Его придумал арбитр Сухой, и тем самым, ГРУБО и результативно ошибся в пользу Спартака, в очередной уже, СОТЫЙ, раз в нашем чемпионате.
      Такой пенальти в ворота «Спартака» никогда не назначили бы, а если бы и назначили, так только за счёт цены коррупционного вопроса.
      Это далеко не первый случай предвзятого судейства в пользу Спартака, когда судьи, своими НАГЛЫМИ скандальными решениями, помогают «Спартаку» и вытягивают его, за федуновские уши и не за бесплатно, на верхнюю строчку турнирной таблицы.
      Для многих игроков «Томи» сыграть в этот день и в таком матче стал праздником, а скандальное и безобразное судейство арбитра Сухого, перечеркнули их стремление на справедливое и честное судейство!

      -3
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      Рейтинг: +13

      zhilkin18 > Popularov 7 мая 2017, 17:03

      Ты походу "бомж", так вот, у тебя есть доказательства того что Спартачи покупают судей? Откуда у тебя такая уверенность? Если ты болеешь за какой то клуб, а по твоим гнилым словам это Зенит, то вы зажрались, следите за своим футболом, ошибки за ошибками, и да, если же у нас пенальти зря поставленные а их 2 всего( 2ой в матче как раз с Томью), то извини... У тебя либо глаза в жопе, либо тебе нужны очки. Мясные( с детства болею за клуб) заслужили в этом году чемпионство, а ты завидуй бомжиииик

      3
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > zhilkin18 7 мая 2017, 19:05

      он скорее всего фанат Орлова и игру Зени с Уралом и Оренбургом не смотрел.

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Popularov 7 мая 2017, 20:39

      Ты вонючий грязный бомжара-говноед)

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 мая 2017, 11:16

      Сообщается, что если Каррера не сможет доказать Контрольно-дисциплинарному комитету РФС свое отсутствие, то будет оштрафован.
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Каррере очень просто будет ДОКАЗАТЬ СВОЁ ОТСУТСТВИЕ- у него масса свидетелей того, что на пресс-конференции ЕГО НИКТО НЕ ВИДЕЛ)))) У НЕГО АЛИБИ))))))
      Только это доказательство вряд ли избавит его от штрафа...

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 09:09

      ой да с чего вдруг, конечно он злой на спартак был, а штраф, да тьфу на вас, скажет что посрать захотелось, чё ему ходить и краснеть за игру что ли. Ждём лучшей игры с амкаром

      4
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 7 мая 2017, 08:50

      Каррера хорошо умеет считать. Заработанных за сезон денег вполне хватит чтобы пропустить 3900 послематчевых интервью

      3
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      Рейтинг: +131

      александр 59 7 мая 2017, 08:45

      Не зря Ловчев боится за Лигу чемпионов, с такой игрой 1:18 только и ждать

      1
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 7 мая 2017, 08:37

      штраф пусть платят футболисты, т.к. качество их игры не позволило тренеру пойти на регламентные мероприятия

      5
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 7 мая 2017, 07:53

      Отличный воспитательный процесс для игроков

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 мая 2017, 07:47

      он понимает что делает
      .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 мая 2017, 07:44

      Не явился на пресс-конференции, потому что шатал футболистов в раздевалке, по методе газмяса)))

      5
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