Каррера может быть оштрафован на 100 тысяч после матча с «Томью»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может получить штраф в размере 100 тысяч рублей. Напомним, что итальянский специалист не явился на флеш-интервью и пресс-конференцию после домашнего матча с «Томью» (1:0).

Сообщается, что если Каррера не сможет доказать Контрольно-дисциплинарному комитету РФС свое отсутствие, то будет оштрафован.

Штраф за неявку на флеш-интервью, согласно регламентным нормам, – 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. Таким образом, Каррера может быть оштрафован на 100 тысяч.