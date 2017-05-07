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  • Каррера может быть оштрафован на 100 тысяч после матча с «Томью»

Каррера может быть оштрафован на 100 тысяч после матча с «Томью»

7 мая 2017, 07:20
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может получить штраф в размере 100 тысяч рублей. Напомним, что итальянский специалист не явился на флеш-интервью и пресс-конференцию после домашнего матча с «Томью» (1:0).

Сообщается, что если Каррера не сможет доказать Контрольно-дисциплинарному комитету РФС свое отсутствие, то будет оштрафован.

Штраф за неявку на флеш-интервью, согласно регламентным нормам, – 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. Таким образом, Каррера может быть оштрафован на 100 тысяч.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (16)
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turist82
1494131165
Расстроился мужик. С кем не бывает. Чувствую что в команде сейчас как в раздевалке ГазМяса - кровь, кишки и оторванные руки
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franck_ribery
1494131863
Мда... После такой игры какая пресс-конференция? Томь - молодчаги! Жаль что вылетели
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Д Альбертини
1494132267
Не явился на пресс-конференции, потому что шатал футболистов в раздевалке, по методе газмяса)))
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Кинстифа
1494132805
Отличный воспитательный процесс для игроков
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Fancyfall
1494135444
штраф пусть платят футболисты, т.к. качество их игры не позволило тренеру пойти на регламентные мероприятия
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александр 59
1494135902
Не зря Ловчев боится за Лигу чемпионов, с такой игрой 1:18 только и ждать
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xColaz
1494136209
Каррера хорошо умеет считать. Заработанных за сезон денег вполне хватит чтобы пропустить 3900 послематчевых интервью
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NEON-SM
1494137383
ой да с чего вдруг, конечно он злой на спартак был, а штраф, да тьфу на вас, скажет что посрать захотелось, чё ему ходить и краснеть за игру что ли. Ждём лучшей игры с амкаром
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семёнычев
1494144979
Сообщается, что если Каррера не сможет доказать Контрольно-дисциплинарному комитету РФС свое отсутствие, то будет оштрафован. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Каррере очень просто будет ДОКАЗАТЬ СВОЁ ОТСУТСТВИЕ- у него масса свидетелей того, что на пресс-конференции ЕГО НИКТО НЕ ВИДЕЛ)))) У НЕГО АЛИБИ)))))) Только это доказательство вряд ли избавит его от штрафа...
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Popularov
1494162533
Федун заплатит и никакие доказательства вам будут НЕ НУЖНЫ! Именно за счёт цены вопроса Федуновские ЗАХВАТИЛИ нагло и среди белого дня первое место в турнирной таблице!!! Тухлая и ПОЗОРНАЯ победа «Спартака» над «Томью»! Пенальти НЕ БЫЛО! Его ВЫДУМАЛ судья Сухой! Судья отсудил БЕЗОБРАЗНО! Посадил Томь на карточки, а спартаковским игрокам не показал три 100% карточки за ГРУБОСТЬ! Вот вам СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского! Спартак УКРАЛ три очка у Томи, благодаря пенальти, который арбитр Сухой назначил ошибочно. «Томь» хорошо играла и сражалась не только со Спартаком, но и с пердвзятым судейством арбитра Сухого в пользу Спартака. Очередная СКАНДАЛЬНАЯ и ТУХЛАЯ победа Спартака с душком. Это ПОЗОРНО, когда Спартак, претендуя на первое место, за счёт левого и ВЫДУМАННОГО пенальти, при помощи судьи Сухого, победил Томь, которая находится на последнем месте нашего чемпионата, и у которой молодёжшый состав. Пенальти не было. Его придумал арбитр Сухой, и тем самым, ГРУБО и результативно ошибся в пользу Спартака, в очередной уже, СОТЫЙ, раз в нашем чемпионате. Такой пенальти в ворота «Спартака» никогда не назначили бы, а если бы и назначили, так только за счёт цены коррупционного вопроса. Это далеко не первый случай предвзятого судейства в пользу Спартака, когда судьи, своими НАГЛЫМИ скандальными решениями, помогают «Спартаку» и вытягивают его, за федуновские уши и не за бесплатно, на верхнюю строчку турнирной таблицы. Для многих игроков «Томи» сыграть в этот день и в таком матче стал праздником, а скандальное и безобразное судейство арбитра Сухого, перечеркнули их стремление на справедливое и честное судейство!
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