«Бавария» готова заплатить 65 миллионов за Санчеса

Английское издание Telegraph сообщает о том, что «Бавария» готова предложить «Арсеналу» 65 миллионов евро за нападающего Алексиса Санчеса. Информация об интересе чемпиона Германии к чилийцу появилась в марте. Позже «Бомбардир» писал о том, что между клубами начались переговоры.

В нынешнем сезоне Санчес забил 24 гола и отдал 18 результативных пасов в 45-ти играх за команду во всех турнирах. По версии Transfermakrt, 28-летний чилиец стоит 65 миллионов евро. 19 голов футболиста в матчах АПЛ – четвертый результат в лиге. Команда Арсена Венгера занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Игрок является главной трансферной целью «ПСЖ» на период летнего окна переходов.