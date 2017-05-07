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    «Бавария» готова заплатить 65 миллионов за Санчеса

    Английское издание Telegraph сообщает о том, что «Бавария» готова предложить «Арсеналу» 65 миллионов евро за нападающего Алексиса Санчеса. Информация об интересе чемпиона Германии к чилийцу появилась в марте. Позже «Бомбардир» писал о том, что между клубами начались переговоры.

    В нынешнем сезоне Санчес забил 24 гола и отдал 18 результативных пасов в 45-ти играх за команду во всех турнирах. По версии Transfermakrt, 28-летний чилиец стоит 65 миллионов евро. 19 голов футболиста в матчах АПЛ – четвертый результат в лиге. Команда Арсена Венгера занимает шестую строчку в турнирной таблице.

    Игрок является главной трансферной целью «ПСЖ» на период летнего окна переходов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    07.05.2017 01:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 мая 2017, 06:26

      Нормально....

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 мая 2017, 01:53

      Санчесу выгоднее перейти в ПСЖ, потому что там он будет 100% играть в основе

      Арсеналу выгоднее продать на 25 млн дороже в Баварию

      думаю, что бабло победит

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Masteralex 7 мая 2017, 12:15

      он будет в основе 100%, неизвестно что с Рибери и Роббеном будет, а Коста уйдет 100%, вчера с Дармштадтом ничего сделать не смог

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > iron_Savior 9 мая 2017, 22:35

      Рибери и Роббен это полузащитники, а Санчес нападающий, основной нападающий в Баварии это Левандовски, играет Бавария по схеме с одним нападающим, кто будет играть Левандовски или Санчес?

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