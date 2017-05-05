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    Санчес является основной целью «ПСЖ»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес является главный целью «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Клуб контактировал с отцом форварда «Боруссии» Обамеянга, но именно Санчеса рассматривает в качестве главного варианта на усиление состава.

    Сумма предполагаемого трансфера оценивается в 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» 33 матча, забив 19 голов и сделав 10 голевых передач.

    Источник: ESPN

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    05.05.2017 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 6 мая 2017, 16:25

      за 40 вы максимум какого-нибудь Жиру сможете купить или какого-нибудь другого игрока ротации в топ-клубе Европы, а Санчес это основа Арсенала, за 60 может быть

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 5 мая 2017, 18:29

      вчера Бавария давала 60)))

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