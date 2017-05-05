Санчес является основной целью «ПСЖ»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес является главный целью «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Клуб контактировал с отцом форварда «Боруссии» Обамеянга, но именно Санчеса рассматривает в качестве главного варианта на усиление состава.

Сумма предполагаемого трансфера оценивается в 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» 33 матча, забив 19 голов и сделав 10 голевых передач.