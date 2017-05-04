«Бавария» начала переговоры с «Арсеналом» о переходе Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Баварии». По информации источника, мюнхенский клуб начал переговоры с лондонской командой о переходе футболиста во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за 28-летнего чилийца 60 миллионов евро.

Действующий контракт Санчеса с «канонирами» истекает летом 2018 года. На данный момент стороны не могут договориться о его продлении.

В нынешнем сезоне нападающий провел за лондонский клуб в АПЛ 33 матча, в которых забил 19 голов и сделал восемь результативных передач.