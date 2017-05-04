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    «Бавария» начала переговоры с «Арсеналом» о переходе Санчеса

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Баварии». По информации источника, мюнхенский клуб начал переговоры с лондонской командой о переходе футболиста во время летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за 28-летнего чилийца 60 миллионов евро.

    Действующий контракт Санчеса с «канонирами» истекает летом 2018 года. На данный момент стороны не могут договориться о его продлении.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за лондонский клуб в АПЛ 33 матча, в которых забил 19 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.05.2017 22:24
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