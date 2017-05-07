Конте попросил руководство «Челси» купить Лукаку

Главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет видеть в своей команде форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку. Согласно Daily Mail, итальянец обратился к руководству лондонского клуба с просьбой купить 23-летнего футболиста. В связи с возможным отъездом Диего Косты в Китай в период летнего окна переходов позиция центрального нападающего остается неясной.

В текущем сезоне Лукаку забил 25 голов и отдал 7 результативных пасов в 37-ми играх всех турниров. С 24-мя голами в АПЛ игрок сборной Бельгии лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 50 миллионов евро. После 36-ти туров чемпионата Англии команда Рональда Кумана занимает седьмое место в турнирной таблице.

Примечательно, что в апреле Конте сказал о том, что не согласился бы обменять Конте на Лукаку.