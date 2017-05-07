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    Конте попросил руководство «Челси» купить Лукаку

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет видеть в своей команде форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку. Согласно Daily Mail, итальянец обратился к руководству лондонского клуба с просьбой купить 23-летнего футболиста. В связи с возможным отъездом Диего Косты в Китай в период летнего окна переходов позиция центрального нападающего остается неясной.

    В текущем сезоне Лукаку забил 25 голов и отдал 7 результативных пасов в 37-ми играх всех турниров. С 24-мя голами в АПЛ игрок сборной Бельгии лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 50 миллионов евро. После 36-ти туров чемпионата Англии команда Рональда Кумана занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Примечательно, что в апреле Конте сказал о том, что не согласился бы обменять Конте на Лукаку.

    Источник: Daily Mail

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    07.05.2017 01:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 7 мая 2017, 12:06

      Эх, жаль что не Морату)

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 7 мая 2017, 08:01

      Интересно сколько раз ещё Лукаку перейдет в Челси из других клубов за свою карьеру?)

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 мая 2017, 06:38

      слухи, слухи, слухи . . .

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 мая 2017, 05:57

      Думаю Лукаку из тех игроков которые класно играют в середняках,а в ТОП клубах теряются "боясь" авторитета звёздных партнеров

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 7 мая 2017, 05:02

      Не согласился обменять Конте на лукаку. Писец, ребята нормально работаете

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