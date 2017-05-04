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    Коста согласился на переход в китайский клуб за 90 миллионов

    Форвард «Челси» Диего Коста решил продолжить свою карьеру в Китае, сообщает Cadena Ser. Футболист уже подписал предварительный контракт с местным клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В прошедшее зимнее трансферное окно китайцы уже пытались заполучить футболиста, но в Лондоне ответили отказом.

    В прошлую пятницу Диего Коста в Лондоне со своим агентом Жорже Мендешом встретился с четырьмя представителями «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сам контракт будет подписан в середине мая.

    В Китае 28-летний испанец будет получать 30 миллионов евро за сезон. Сама сумма трансфера составит 90 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 10:43
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 5 мая 2017, 19:01

      чушь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      bakha23 5 мая 2017, 15:00

      90 коста 150 азара в реал и все норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      aristokrat17 4 мая 2017, 23:53

      За 90 можно и продать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      Yurini 4 мая 2017, 21:36

      Зря он так... если конечно правда !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 4 мая 2017, 16:32

      удачно ему там загнить...

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 мая 2017, 16:29

      Хоть бы Гарри Кейна купили ему на смену, хоть бы . . . хоть бы . . .

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Аристократ Олжик 5 мая 2017, 09:30

      никто его не отпустит в Челси. это как пытаться купить Мане или Коутиньо в МЮ, или Рэшфорда в Ливерпуль)))

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 4 мая 2017, 13:41

      Добрые ускоглазые дяденьки, заберите пожалуйста к себе нашего Ари. Мы даже доплатим. Можете бить ему в голову рукой или палкой (остальное уже за доплату)

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 4 мая 2017, 13:33

      Правильно! Футболиста век короток.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 4 мая 2017, 13:12

      туда ему и дорога

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      DQ1 4 мая 2017, 12:39

      Ещё один променял престиж на деньги

      0
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