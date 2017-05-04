Коста согласился на переход в китайский клуб за 90 миллионов

Форвард «Челси» Диего Коста решил продолжить свою карьеру в Китае, сообщает Cadena Ser. Футболист уже подписал предварительный контракт с местным клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В прошедшее зимнее трансферное окно китайцы уже пытались заполучить футболиста, но в Лондоне ответили отказом.

В прошлую пятницу Диего Коста в Лондоне со своим агентом Жорже Мендешом встретился с четырьмя представителями «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сам контракт будет подписан в середине мая.

В Китае 28-летний испанец будет получать 30 миллионов евро за сезон. Сама сумма трансфера составит 90 миллионов евро.