Конте: «Согласился бы я поменять Косту на Лукаку? Нет»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне матча 35-го тура АПЛ с «Эвертоном» заявил, что не согласился бы обменять нападающего Диего Косту на форварда «ирисок» Ромелу Лукаку. Специалист подчеркнул, что считает игроков своей команды лучшими в мире.

«Согласился бы я обменять Косту на Лукаку? Нет. Я уже раньше говорил, что мои игроки для меня являются лучшими в мире, и я бы не предпочел им никого другого», – цитирует Конте Sportsmole.

В нынешнем сезоне Коста провел 37 поединков, записав в свой актив 20 голов и семь результативных передач. На счету Лукаку 25 мячей и семь голевых пасов в 35-ти встречах.

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