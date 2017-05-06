Примера. «Реал» крупно обыграл «Гранаду» на выезде

Встреча 36-го тура Ла Лиги между «Гранадой» и «Реалом» завершилась победой мадридской команды со счетом 4:0. Альваро Мората и Хамес Родригес забили по два гола.

Подопечные Зинедина Зидана набрали 84 очка и сравнялись с «Барселоной» на первой строчке в турнирной таблице. При этом, «сливочные» имеют одну игру в запасе. «Гранада» с 20-ю очками в активе занимает 19-е место.

Испания. Примера. 36-й тур

Гранада – Реал – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Родригес, 3; 0:2 – Родригес, 11; 0:3 – Мората, 30; 0:4 – Мората, 35.

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