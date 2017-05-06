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    Источник: Мбаппе отвергнет любое предложение «МЮ», потому что ему не нравится футбол команды

    Французское издание L’Equipe сообщает о том, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед». По версии источника, 18-летнему французу не нравится стиль игры английского клуба. «Бомбардир» писал о том, что «Монако» отклонил предложение «красных дьяволов» по продаже Мбаппе за 85 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне форвард забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в 39-ти играх всех турниров. В апреле он стал первым футболистом, забившим в четырех матчах плей-офф Лиги чемпионов по ходу дебютного сезона. После ответных матчей 1/4 финала Мбаппе был признан игроком недели в главном клубном турнире Европы. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

    Ранее сообщалось о договоренности между Мбаппе и мадридским «Реалом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 22:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3

      Joni 8 мая 2017, 10:39

      Зачем куда-то переходить. Его клуб в полуфинале ЛЧ, чемпион Франции. Всё получается здесь. Работу меняют, если что-то не нравится, или предложат что-то конкретно получше. Тут нечего думать. И правильно в отношении стиля игры. Монако играет кайфовую атакующую игру. В европе таких немного - Монако, Дортмунд, ещё парочка, да и всё. Остальное - это либо бесмысленная тики-така, либо навесы и силовая борьба в Англии, либо осторожная оборонительная. Зачем ему всё это надо?

      -2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 мая 2017, 04:14

      В Реал было бы здорово))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 мая 2017, 23:51

      Ха, по ходу у парня со звездой все в ажуре. Я посмотрю на него в реале, там много звезд свою карьеру загубили. Будет лавку от пыли протирать.

      1
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      Рейтинг: -5

      Егориус > Павел Буре 7 мая 2017, 00:12

      +

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 6 мая 2017, 23:33

      там и без него Решфорд шуму наделает.

      1
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      Рейтинг: -5

      Егориус 6 мая 2017, 23:03

      ой кому ты лечишь там тебя сломают в апл иди в женскую лигу

      -1
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