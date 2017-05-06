Источник: Мбаппе отвергнет любое предложение «МЮ», потому что ему не нравится футбол команды

Французское издание L’Equipe сообщает о том, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед». По версии источника, 18-летнему французу не нравится стиль игры английского клуба. «Бомбардир» писал о том, что «Монако» отклонил предложение «красных дьяволов» по продаже Мбаппе за 85 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в 39-ти играх всех турниров. В апреле он стал первым футболистом, забившим в четырех матчах плей-офф Лиги чемпионов по ходу дебютного сезона. После ответных матчей 1/4 финала Мбаппе был признан игроком недели в главном клубном турнире Европы. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о договоренности между Мбаппе и мадридским «Реалом».