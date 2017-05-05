Мбаппе согласился на переход в «Реал»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе дал свое согласие на переход в «Реал». Выбор в пользу мадридского клуба обусловлен тем, что команду возглавляет Зинедин Зидан, а также перспективами с точки зрения завоевания трофеев.

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» ранее предлагал за Мбаппе 85 миллионов евро, но в «Монако» хотели выручить за своего футболиста не менее 120 миллионов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года.