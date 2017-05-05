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    Мбаппе согласился на переход в «Реал»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе дал свое согласие на переход в «Реал». Выбор в пользу мадридского клуба обусловлен тем, что команду возглавляет Зинедин Зидан, а также перспективами с точки зрения завоевания трофеев.

    Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» ранее предлагал за Мбаппе 85 миллионов евро, но в «Монако» хотели выручить за своего футболиста не менее 120 миллионов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Marca

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    05.05.2017 10:31
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 6 мая 2017, 23:35

      напомните пож хоть одну 18-19 летнюю звезду,кто бомбил бы в РЕАЛЕ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 6 мая 2017, 00:27

      Хороший молодой игрок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 5 мая 2017, 18:18

      не вышло бы как с Родригесом...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Benifacto 5 мая 2017, 19:43

      тоже ,думаю,сдуется....сырой совсем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 5 мая 2017, 16:21

      мората сидит на бочке, а эти дибилы покупают ещё одного нападающего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -5

      Егориус 5 мая 2017, 15:20

      Слабак

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 5 мая 2017, 14:03

      Запрет на трансфер ведь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Antoshka2015 5 мая 2017, 14:44

      Летом как раз истекает!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 5 мая 2017, 12:58

      Будет с Моратой наблюдать )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 5 мая 2017, 12:51

      утка

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 5 мая 2017, 12:26

      там нужен такой форвард как бензема, чтобы одеяло не тянул на себя с роналды)

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 5 мая 2017, 12:22

      Очередной Эдегор?

      0
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