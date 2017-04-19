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    18-летний Мбаппе – первый игрок, который в дебютном сезоне ЛЧ забил в четырех матчах плей-офф

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

    Таким образом, 18-летний француз стал первым игроком, который в своем дебютном сезоне забил во всех встречах плей-офф главного еврокубка. Ранее форвард дважды поражал ворота «Манчестер Сити» и сделал дубль в первой игре против «Боруссии».

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в Лиге чемпионов семь матчей, в которых отметился пятью голами.

    Источник: Opta

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    19.04.2017 23:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +979

      directorpg 20 апреля 2017, 03:14

      Уже заблокировали видео

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      Рейтинг: +2389

      serglider 20 апреля 2017, 01:02

      Яка прикольна фамилия Мбаппе)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 20 апреля 2017, 00:25

      Эх...а у нас... и говорить не хочется

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 апреля 2017, 23:54

      Новая звезда выходит на горизонт...

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