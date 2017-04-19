18-летний Мбаппе – первый игрок, который в дебютном сезоне ЛЧ забил в четырех матчах плей-офф

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Таким образом, 18-летний француз стал первым игроком, который в своем дебютном сезоне забил во всех встречах плей-офф главного еврокубка. Ранее форвард дважды поражал ворота «Манчестер Сити» и сделал дубль в первой игре против «Боруссии».

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в Лиге чемпионов семь матчей, в которых отметился пятью голами.