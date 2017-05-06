В Сочи состоялось открытие парка Кубка Конфедераций

В Сочи сегодня состоялось торжественное открытие парка Кубка Конфедераций.

В церемонии открытия приняли участие бывший нападающий сборной Австралии и «Ливерпуля» Гарри Кьюэлл, бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, а также мэр города Анатолий Пахомов.

«Город напоминает мне Австралию по климату. Надеюсь, игроки сборной Австралии после Кубка конфедераций в Сочи захотят провести тут отпуск», – заявил Кьюэлл.

Напомним, что Сочи примет три матча Кубка Конфедераций на групповом этапе.