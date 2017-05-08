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РФПЛ. «Локомотив» и «Анжи» голов не забили

8 мая 2017, 18:56
127

В понедельник, 8 мая, будут сыграны два заключительных матча 27-го тура российской Премьер-лиги. В Екатеринбурге местный «Урал» будет принимать «Крылья Советов», а во втором поединке «Анжи» на своем поле сыграет с «Локомотивом».

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:0

Оренбург – Краснодар – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лобжанидзе, 45.

Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Чалов, 60; 0:2 – Натхо, 65.

Арсенал (Тула) – Ростов – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бурмистров, 37.

Спартак (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Промес, 15 (с пенальти).

Рубин (Казань) – Уфа – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Стоцкий, 19; 1:1 – Цакташ, 38 (с пенальти); 2:1 – Цакташ, 53.

Зенит (Санкт-Петербург) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мбенгуе, 65.

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Ильин, 2; 1:1 – Бруно, 54; 1:2 – Бруно, 75; 1:3 – Паскуато, 89.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь ЦСКА Арсенал Ростов Спартак Томь Оренбург Краснодар Рубин Уфа Зенит Ахмат Урал Крылья Советов Анжи Локомотив
Комментарии (127)
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zenit2012
1494091599
Школьники ни чем не уступают Спартаку!!!!!! Жаль, что судья все испортил!!!
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MaxRnD
1494093856
Судья "молодец", а по Глушителю цирковое училище плачет. Почётная победа над школьниками из Томи с помощью придуманного пенальти . Трепещи ЛЧ !
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MaxRnD
1494094379
Пока Луческу разваливает Зенит, в ЦСКА смена тренеров и поколений, Ростов был занят по уши в ЛЧ и ЛЕ к первому месту в РФПЛ незаметно подкрался пи3дец, да и то, по правде говоря, большей частью за счёт судей
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bset
1494095110
Красавцы. Обыграли самую слабую команду 1:0, забив с пенальти. В ЛЧ всех победите
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oyabun
1494095702
Подитожу. Результат положительный, игра позорная. Напомню, играла команда, занимающая 1 место с командой, занимающей 16-е. И выиграла натужно с помощью спорного пенальти. Но не это важно. Что было, то уже прошло, это уже история. Вопрос - что делать с такой игрой в ЛЧ? Понятно что с такой игрой результат, аналогичный результату с АЕКом будет неизбежен и закономерен. Вижу только 2 выхода и лучше если будут реализованы оба: 1. Менять половину состава, как минимум, ессс..но приглашая более сильных игроков. Большие сомнение что такое произойдет. 2. Тренерская работа с игроками на другом, более высоком уровне. Такая, которая научит их не расслабляться как сегодня в игре с аутсайдерами. Это более реалистичный вариант. Иначе АЕК-2 неизбежен.
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+50/-50
1494096661
Аякс и ЦСКА мне друг, но истина дороже. Мои поздравления болелам Спартака. Свершилось!!!
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Krossmen73
1494100470
Даааа......ужжжжж....Прав Денис Глушаков,который сказал что очки не пахнут.Тяжёлая игра....тяжёлая.В большинстве своём в психологическом плане.Не реализуя кучу моментов Спартак "поплыл",замандражировав.Типа "а вдруг?.."Вот отсюда и такая невнятная игра получилась....Хвала Всевышнему что не оступились и сделали нужный результат.Такие муторные игры тоже имеют своё место.причём у всех клубов.Поэтому злопыхателям посоветовал бы посмотреть на игры своих клубов.Там тоже есть свои "скелеты в шкафу".А Спартак и всех болельщиков с очередным шагом к чемпионству!!!!
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мы_не_рабы
1494104551
Всех Спартаковцев с победой! Тяжёлая, но у нас всегда так, валидольная концовка - кредо Спартака. Пенальти скорее был, чем не был, в этом сезоне были более очевидные, которые не ставили. В этот раз повезло - судья поставил. Хорошо что так. Всем крикунам -только одно: соберите 42 тысячи на матче вашего клуба с последней командой чемпионата, да ещё в длинные выходные весной, тогда можно о чём-то с вами говорить.....
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1494131934
Жалко что Цска не выиграла премьер лигу и кубок России, но я все равно очень рад за Спартак и Локомотив.С победой в премьер лиги Спартак,а в кубке России Локомотив.Молодцы!!!
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Мясной Упырь
1494135872
Поставил на то что сегодня в матче бомжпроэкта будет пеналь и красная. Уверен их будут тащить за немытые бороды
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