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    РФПЛ. «Локомотив» и «Анжи» голов не забили

    В понедельник, 8 мая, будут сыграны два заключительных матча 27-го тура российской Премьер-лиги. В Екатеринбурге местный «Урал» будет принимать «Крылья Советов», а во втором поединке «Анжи» на своем поле сыграет с «Локомотивом».

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:0

    Оренбург – Краснодар – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Лобжанидзе, 45.

    Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чалов, 60; 0:2 – Натхо, 65.

    Арсенал (Тула) – Ростов – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бурмистров, 37.

    Спартак (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Промес, 15 (с пенальти).

    Рубин (Казань) – Уфа – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Стоцкий, 19; 1:1 – Цакташ, 38 (с пенальти); 2:1 – Цакташ, 53.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мбенгуе, 65.

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ильин, 2; 1:1 – Бруно, 54; 1:2 – Бруно, 75; 1:3 – Паскуато, 89.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 18:56
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    Комментарии112
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 9 мая 2017, 09:56

      Анжи держится..

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      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 мая 2017, 00:26

      Лидеры в пролете!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      dzag()ev 8 мая 2017, 20:16

      А ТОЛКУ ОТ КУБКА ЛУЧШЕ Бы ДАЛЬШЕ ИГРАЛИ

      0
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      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > dzag()ev 10 мая 2017, 18:43

      ты серьезно не понимаешь какой толк от кубка?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 мая 2017, 18:03

      Кубок у локо браво

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 8 мая 2017, 13:55

      Многообещающе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 8 мая 2017, 13:15

      Вперед, Урал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 8 мая 2017, 10:59

      Про Спартак - в других новостях

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 7 мая 2017, 20:58

      Чемпионнныыыы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 20:53

      нас даже Гена Орлов поздравлять начал)))) ну не круть же))))

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 20:50

      ребята мы похоже чемпионы)))0

      2
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