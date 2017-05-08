РФПЛ. «Локомотив» и «Анжи» голов не забили

В понедельник, 8 мая, будут сыграны два заключительных матча 27-го тура российской Премьер-лиги. В Екатеринбурге местный «Урал» будет принимать «Крылья Советов», а во втором поединке «Анжи» на своем поле сыграет с «Локомотивом».

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:0

Оренбург – Краснодар – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лобжанидзе, 45.

Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Чалов, 60; 0:2 – Натхо, 65.

Арсенал (Тула) – Ростов – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бурмистров, 37.

Спартак (Москва) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Промес, 15 (с пенальти).

Рубин (Казань) – Уфа – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Стоцкий, 19; 1:1 – Цакташ, 38 (с пенальти); 2:1 – Цакташ, 53.

Зенит (Санкт-Петербург) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мбенгуе, 65.

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Ильин, 2; 1:1 – Бруно, 54; 1:2 – Бруно, 75; 1:3 – Паскуато, 89.

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