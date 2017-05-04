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    Источник: Пепе отказался продлевать контракт с «Реалом» и летом перейдет в китайский клуб Пеллегрини

    Защитник «Реала» Пепе летом покинет мадридский клуб, сообщает издание El Confidencial. По версии редакции, португалец отверг предложение «сливочных» продлить соглашение на год и намерен стать игроком «Хэбэй Чайна Форчун», который тренирует Мануэль Пеллегрини. Китайский клуб предлагает 34-летнему футболисту трехлетний контракт на 45 миллионов евро.

    Пепе перешел в «Реал» в июле 2007 года из «Бенфики» за 30 миллионов. Игрок провел больше 200 матчей за клуб, дважды выиграв Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок, Кубок и чемпионат Испании. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 18-ти играх, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Ранее «Бомбардир» сообщал о том, что футболист залечил перелом ребра.

    Пеллегрини возглавлял «Реал» в сезоне-2009/10.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 4 мая 2017, 21:09

      Из какой это он Бенфики перешел?!проверяйте инфу перед тем как что-то настрочить,он с Порту перешел после отличного сезона!

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