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    Пепе тренировался с общей группой «Реала», Бэйл и Карвахаль пропустили тренировку

    «Реал» провел предпоследнюю тренировку в Мадриде перед выездом на матч 36-го тура Примеры против «Гранады».

    Защитник Пепе вернулся в общую группу и выполнял упражнения с мячом. В игре 31-го тура против «Атлетико» (1:1) португалец сломал ребро и не попадал в заявку команды. Нападающий Гарет Бэйл и защитник Даниэль Карвахаль пропустили занятие. Валлиец повредил икроножную мышцу в Эль Класико (1:3) и пропустит еще три недели. Карвахаль получил травму подколенного сухожилия во время полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0). Ранее сообщалось о том, что испанец пропустит остаток сезона.

    Встреча «Гранада» – «Реал» состоится 6 мая в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Реал»

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    04.05.2017 16:41
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