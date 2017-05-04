Пепе тренировался с общей группой «Реала», Бэйл и Карвахаль пропустили тренировку

«Реал» провел предпоследнюю тренировку в Мадриде перед выездом на матч 36-го тура Примеры против «Гранады».

Защитник Пепе вернулся в общую группу и выполнял упражнения с мячом. В игре 31-го тура против «Атлетико» (1:1) португалец сломал ребро и не попадал в заявку команды. Нападающий Гарет Бэйл и защитник Даниэль Карвахаль пропустили занятие. Валлиец повредил икроножную мышцу в Эль Класико (1:3) и пропустит еще три недели. Карвахаль получил травму подколенного сухожилия во время полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0). Ранее сообщалось о том, что испанец пропустит остаток сезона.

Встреча «Гранада» – «Реал» состоится 6 мая в 21:45 по московскому времени.