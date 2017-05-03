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    Защитник «Реала» Карвахаль выбыл до конца сезона

    «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0 в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль в первом тайме получил травму. На вторую половину вместо 25-летнего футболиста вышел Начо.

    Пресс-служба «Реала» сообщила о том, что у Карвахаля диагностирована травма подколенного сухожилия второй степени. Ожидается, что испанец пропустит остаток сезона.

    В нынешнем сезоне защитник забил один гол и отдал 11 результативных пасов в 40-ка играх. Команда Зинедина Зидана занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея равное количество очков с «Барселоной» и один матч в запасе.

    В марте «Бомбардир» писал о том, что игрок продлил контакт с «Реалом».

    Источник: ФК «Реал»

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    03.05.2017 21:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 5 мая 2017, 18:16

      И без него атлетико размажут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 5 мая 2017, 18:16

      Потерище для сливочных, выздоровления парню

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 3 мая 2017, 22:52

      очень хреновая новость!

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