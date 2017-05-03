Защитник «Реала» Карвахаль выбыл до конца сезона

«Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0 в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль в первом тайме получил травму. На вторую половину вместо 25-летнего футболиста вышел Начо.

Пресс-служба «Реала» сообщила о том, что у Карвахаля диагностирована травма подколенного сухожилия второй степени. Ожидается, что испанец пропустит остаток сезона.

В нынешнем сезоне защитник забил один гол и отдал 11 результативных пасов в 40-ка играх. Команда Зинедина Зидана занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея равное количество очков с «Барселоной» и один матч в запасе.

В марте «Бомбардир» писал о том, что игрок продлил контакт с «Реалом».