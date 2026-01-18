Мостовой призвал Захаряна уйти из «Сосьедада»

Александр Мостовой отреагировал на очередную травму Арсена Захаряна в «Сосьедаде».

Российский полузащитник не попал в заявку команды на сегодняшний матч с «Барселоной» в 20-м туре Примеры из-за мышечного дискомфорта.

В этом сезоне 22-летний игрок провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, забил 1 гол.

«Главная проблема Захаряна в травмах. Только кто нам ответит, почему они так часто у него случаются. Какой‑то замкнутый круг, вообще не понимаешь

Может, стоит перезагрузиться и поменять клуб? Такое бывает. Как он сможет заиграть в «Сосьедад», если у него постоянные травмы? Нужна перезагрузка», – сказал Мостовой.