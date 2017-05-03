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  • Титов считает Черчесова идеальным вариантом для сборной России

Титов считает Черчесова идеальным вариантом для сборной России

3 мая 2017, 11:23
4

Бывший футболист сборной России Егор Титов рассказал о причинах неудач национальной команды в последних матчах. Также Титов выразил мнение, что Станислав Черчесов идеально подходит для роли главного тренера российской сборной.

«Я считаю, что сегодня Черчесов – это тренер, который во всех отношениях подходит сборной. У него есть и амбиции, и желание. Это сильный наставник, огромный мотиватор. К тому же РФС сейчас с неоднозначной репутацией, в долгах. Многие хорошие тренеры просто не будут связываться с этой организацией. Поэтому на сегодня Черчесов — это идеальный вариант.

Думаю, неудачи сборной вызваны кадровыми проблемами. У нас, к сожалению, короткая «скамейка». И нужно учитывать то, что средний уровень вырос. Есть Испания, Германия, Аргентина, до которых не допрыгнуть, но я про такие сборные, как Бельгия, Словакия, Словения, Польша… Сейчас реально тяжело. Каждый матч нужно выцарапывать.

Надеемся, что за год появятся еще интересные футболисты. Я в это верю. У нас уже есть люди, которые могут, но хочется подкрепления. Скоро начинается Кубок конфедераций, будет ясно, чего мы стоим. Хотя понимаю, что сегодня мы будем аутсайдерами в нашей группе», — сказал Титов.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Титов Егор Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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FanatSerj
1493804127
Соглашусь, найти идиота не за 20 млн. евро, который согласиться испортить себе карьеру проблематично будет. На данный момент Черчесов идеальный вариант, а то после нашей сборной у тренеров или черная полоса начинается или они с карьерой тренерской заканчивают, ну или деньги чемоданами считают, такое тоже бывает )))
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pegas1276
1493808592
посмотрим, как сборная пролетит на КК, и тогда будет видно идеальный вариант или нет ...
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Snek
1493878011
бормантан последние мозги выжег
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Mahone
1493951580
Думаю,идеальный вариант подключить Бердыева в штаб и еще кого нибудь из спецов,так будет лучше,а то все проиграем,впереди ЧМ
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