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    Титов считает Черчесова идеальным вариантом для сборной России

    Бывший футболист сборной России Егор Титов рассказал о причинах неудач национальной команды в последних матчах. Также Титов выразил мнение, что Станислав Черчесов идеально подходит для роли главного тренера российской сборной.

    «Я считаю, что сегодня Черчесов – это тренер, который во всех отношениях подходит сборной. У него есть и амбиции, и желание. Это сильный наставник, огромный мотиватор. К тому же РФС сейчас с неоднозначной репутацией, в долгах. Многие хорошие тренеры просто не будут связываться с этой организацией. Поэтому на сегодня Черчесов — это идеальный вариант.

    Думаю, неудачи сборной вызваны кадровыми проблемами. У нас, к сожалению, короткая «скамейка». И нужно учитывать то, что средний уровень вырос. Есть Испания, Германия, Аргентина, до которых не допрыгнуть, но я про такие сборные, как Бельгия, Словакия, Словения, Польша… Сейчас реально тяжело. Каждый матч нужно выцарапывать.

    Надеемся, что за год появятся еще интересные футболисты. Я в это верю. У нас уже есть люди, которые могут, но хочется подкрепления. Скоро начинается Кубок конфедераций, будет ясно, чего мы стоим. Хотя понимаю, что сегодня мы будем аутсайдерами в нашей группе», — сказал Титов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2017 11:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 5 мая 2017, 05:33

      Думаю,идеальный вариант подключить Бердыева в штаб и еще кого нибудь из спецов,так будет лучше,а то все проиграем,впереди ЧМ

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 4 мая 2017, 09:06

      бормантан последние мозги выжег

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 3 мая 2017, 13:49

      посмотрим, как сборная пролетит на КК, и тогда будет видно идеальный вариант или нет ...

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 мая 2017, 12:35

      Соглашусь, найти идиота не за 20 млн. евро, который согласиться испортить себе карьеру проблематично будет. На данный момент Черчесов идеальный вариант, а то после нашей сборной у тренеров или черная полоса начинается или они с карьерой тренерской заканчивают, ну или деньги чемоданами считают, такое тоже бывает )))

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