Титов считает Черчесова идеальным вариантом для сборной России

Бывший футболист сборной России Егор Титов рассказал о причинах неудач национальной команды в последних матчах. Также Титов выразил мнение, что Станислав Черчесов идеально подходит для роли главного тренера российской сборной.

«Я считаю, что сегодня Черчесов – это тренер, который во всех отношениях подходит сборной. У него есть и амбиции, и желание. Это сильный наставник, огромный мотиватор. К тому же РФС сейчас с неоднозначной репутацией, в долгах. Многие хорошие тренеры просто не будут связываться с этой организацией. Поэтому на сегодня Черчесов — это идеальный вариант.

Думаю, неудачи сборной вызваны кадровыми проблемами. У нас, к сожалению, короткая «скамейка». И нужно учитывать то, что средний уровень вырос. Есть Испания, Германия, Аргентина, до которых не допрыгнуть, но я про такие сборные, как Бельгия, Словакия, Словения, Польша… Сейчас реально тяжело. Каждый матч нужно выцарапывать.

Надеемся, что за год появятся еще интересные футболисты. Я в это верю. У нас уже есть люди, которые могут, но хочется подкрепления. Скоро начинается Кубок конфедераций, будет ясно, чего мы стоим. Хотя понимаю, что сегодня мы будем аутсайдерами в нашей группе», — сказал Титов.