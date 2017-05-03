Коке: «Атлетико» уже побеждал «Реал» на «Висенте Кальдерон» со счетом 4:0»

Полузащитник «Атлетико» Коке подвел итоги первого полуфинального матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3). Испанец выразил мнение, что в ответном поединке его команда будет иметь шансы на победу и проход в следующую стадию турнира.

«Соперник одержал заслуженную победу. Поздравляю их с этим.

Мы продолжаем бороться и верить в успех. Это футбол. «Атлетико» уже обыгрывал «Реал» с Роналду со счетом 4:0 на «Висенте Кальдерон», – сказал Коке.

Напомним, что ответный матч «Атлетико» – «Реал» пройдет 10 мая.