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    Коке: «Атлетико» уже побеждал «Реал» на «Висенте Кальдерон» со счетом 4:0»

    Полузащитник «Атлетико» Коке подвел итоги первого полуфинального матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3). Испанец выразил мнение, что в ответном поединке его команда будет иметь шансы на победу и проход в следующую стадию турнира.

    «Соперник одержал заслуженную победу. Поздравляю их с этим.

    Мы продолжаем бороться и верить в успех. Это футбол. «Атлетико» уже обыгрывал «Реал» с Роналду со счетом 4:0 на «Висенте Кальдерон», – сказал Коке.

    Напомним, что ответный матч «Атлетико» – «Реал» пройдет 10 мая.

    Источник: Mundodeportivo

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    03.05.2017 09:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 3 мая 2017, 13:43

      Я больше чем уверен что реал и в гостях выиграет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 3 мая 2017, 12:11

      Нужно доказывать а не вспоминать что было

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 мая 2017, 10:08

      Коке я на месте семионе тебя на 8 минуте замену сделал бы... твой пас недоходил до портнера...

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 мая 2017, 09:44

      дружище коке, смотри как - бы не было 0-4!!!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 мая 2017, 09:37

      С такой игрой мало вероятно...ни одного здравого момента не создав сложно претендовать на победу

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