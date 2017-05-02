Тарханов: «Драка в концовке? Финал, много борьбы, поэтому произошла стычка»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о финальном матче Кубка России против «Локомотива» (0:2).

«Игра боевая была, «Локомотив» имел преимущество, сказался опыт. Два года назад они завоевывали Кубок. Этот опыт сыграл решающую роль, плюс груз ответственности на нас давил. По самоотдаче не могу никому предъявить претензии, но в нападении не все получалось. «Локомотиву» мы не давали вольности, и только удар Денисова принес победу. Был шанс у Ильина при счете 0:1. «Локомотив» прессинговал хорошо, плотно играл, не позволял нам много создать.

Драка в концовке? Финал, борьбы много, поэтому, наверное, стычка произошла. Много свистков было, никто не хотел уступать, боевой матч получился, много нарушений, это и привело к стычке, думаю», – сказал Тарханов.