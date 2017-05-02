Озил поругался с врачом «Арсенала» после поражения от «Тоттенхэма»

«Арсенал» в матче 35-го тура чемпионата Англии уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

По завершении встречи медицинский работник «канониров» напомнил полузащитнику Месуту Озилу о необходимости стать традиционный допинг-тест. По информации Standard, игрок сборной Германии ответил врачу отказом в грубой форме («fuck off»).

После матча на «Уайт Харт Лейн» команда Арсена Венгера впервые за 22 года лишилась шансов закончить сезон чемпионата на более высоком месте, чем принципиальный соперник. «Арсенал» занимает шестую строчку.

В текущем сезоне 28-летний Озил забил 11 голов и отдал 11 результативных передач в 38-ми играх всех турниров. Ранее «Бомбардир» писал о том, что лондонский клуб ждет предложений по покупке игрока.