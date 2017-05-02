Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Озил поругался с врачом «Арсенала» после поражения от «Тоттенхэма»

    «Арсенал» в матче 35-го тура чемпионата Англии уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

    По завершении встречи медицинский работник «канониров» напомнил полузащитнику Месуту Озилу о необходимости стать традиционный допинг-тест. По информации Standard, игрок сборной Германии ответил врачу отказом в грубой форме («fuck off»).

    После матча на «Уайт Харт Лейн» команда Арсена Венгера впервые за 22 года лишилась шансов закончить сезон чемпионата на более высоком месте, чем принципиальный соперник. «Арсенал» занимает шестую строчку.

    В текущем сезоне 28-летний Озил забил 11 голов и отдал 11 результативных передач в 38-ми играх всех турниров. Ранее «Бомбардир» писал о том, что лондонский клуб ждет предложений по покупке игрока.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2017 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 мая 2017, 20:02

      повара еще надо было к нехорошей матери послать до кучи... у арсена там разброд и шатание ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > 84aivengo 3 мая 2017, 00:07

      Вообще то fuck off можно перевести как отЕбиззззь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11