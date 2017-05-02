Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Арсенале» ждут предложений по Озилу

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не будет испытывать проблем с тем, чтобы сменить клуб предстоящим летом. Руководство лондонцев ранее предложило футболисту вариант с продление действующего соглашения, но условия не устроили немца турецкого происхождения, поэтому он не спешит подписывать его.

    В «Арсенале» рассматривают возможность продажи 28-летнего игрока. В клубе ждут серьезного предложения. Известно, что на данный момент в услугах Озила заинтересован «Фенербахче», однако турецкий клуб вряд ли сможет заплатить за трансфер 42,5 миллиона фунтов. Также среди претендентов назывался «ПСЖ».

    Стоит отметить, что контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2017 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 2 мая 2017, 18:01

      У Моура в Реале Öзил играл довольно хорошо. Сейчас тоже МЮ он точно не помешал бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 2 мая 2017, 14:16

      Человека-невидимку сложно купить)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 мая 2017, 13:53

      За деньгами в Париж только. Больше за него столько никто всё равно не заплатит. Тому же МС он и даром не нужен, в Интере рационально используют деньги, а тут ещё и новый опыт, в о Франции он пока не играл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      REAL1902 2 мая 2017, 12:33

      Очень переживал, когда Реал его продал. Но сейчас понимаю что он действительно не тянет на топ-уровень. Хорошо себя проявляет только с командами ниже классом. ПСЖ для него идеальный вариант, минимум конкуренции в чемпионате, огромные деньги, да и немцы в команде уже есть(Трапп и Дракслер), помогут освоиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Igil777 2 мая 2017, 12:26

      в Баварию надо ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 мая 2017, 11:58

      Пусть возвращается в Бундеслигу.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11