В «Арсенале» ждут предложений по Озилу

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не будет испытывать проблем с тем, чтобы сменить клуб предстоящим летом. Руководство лондонцев ранее предложило футболисту вариант с продление действующего соглашения, но условия не устроили немца турецкого происхождения, поэтому он не спешит подписывать его.

В «Арсенале» рассматривают возможность продажи 28-летнего игрока. В клубе ждут серьезного предложения. Известно, что на данный момент в услугах Озила заинтересован «Фенербахче», однако турецкий клуб вряд ли сможет заплатить за трансфер 42,5 миллиона фунтов. Также среди претендентов назывался «ПСЖ».

Стоит отметить, что контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до середины 2018 года.