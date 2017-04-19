«ПСЖ» заинтересован в приобретении Озила

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «ПСЖ». По информации источника, французский клуб намерен приобрести 28-летнего немца, если руководство «канониров» не договорится с игроком о продлении контракта.

Напомним, Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонскую команду в АПЛ 26 матчей, в которых записал на свой счет семь голов и шесть результативных передач.