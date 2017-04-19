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    «ПСЖ» заинтересован в приобретении Озила

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «ПСЖ». По информации источника, французский клуб намерен приобрести 28-летнего немца, если руководство «канониров» не договорится с игроком о продлении контракта.

    Напомним, Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2018 года.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонскую команду в АПЛ 26 матчей, в которых записал на свой счет семь голов и шесть результативных передач.

    Источник: Yahoo

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    19.04.2017 22:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 апреля 2017, 00:58

      Какой Озил? Закрывайте французкий нацпроэкт немедленно, истрачены мильоны а пэсэжатня вылетела уже ... Печально Французы хотят знать где деньги ?

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