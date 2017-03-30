«Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче» интересуются Озилом

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил летом может сменить клуб.

По данным источника, игрок сборной Германии рассматривает вариант с в возвращением на родину, где в футболисте нуждается «Бавария». Озилом также интересуется главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который сотрудничал с ним в «Реале». Источник сообщает о малой вероятности перехода 28-летнего хавбека в «Фенербахче».

Портал Transfermarkt оценивает Озила в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 22 матчах, забив пять мячей. «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице .