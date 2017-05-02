Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Трабзонспор» хочет заполучить Тошича и Натхо

    По информации Аspor, полузащитники ЦСКА Зоран Тошич и Бибрас Натхо могут продолжить карьеру в Турции. На игроков претендует «Трабзонспор».

    Сообщается, что представители бордово-голубых присутствовали на поединке 26-го тура между армейцами и «Спартаком» (1:2), чтобы просмотреть серба, и остались довольны увиденным. После матча они провели с 30-летним футболистом встречу.

    Контракт Тошича с красно-синими рассчитан до июня, и пока стороны не могут договориться о продлении. Натхо связан договором с ЦСКА до лета 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2017 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 2 мая 2017, 18:36

      ну обоих за 12млн.евро можно продать в Турцию, так как Тошич на трансфермакете стоит 4 и Натхо 7, чтоб купить более молодых и подходящих Гончаренко игроков, Зоран сдал сильно, а Бибрас видимо не входит в планы тренера, так как он играет на месте Дзагоева или Миланова, когда их нет по началу сезону это было видно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 мая 2017, 18:20

      Если они были на матче,то почему до сих пор хотят? ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 2 мая 2017, 18:00

      Пошли они эти турки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 2 мая 2017, 17:55

      Может лучше Набабкина и Олонаре?)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +388

      R015RK > DUMOH 2 мая 2017, 20:58

      Еще Ионова пусть захватят с собой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 мая 2017, 17:28

      Тошич, хоть что-то из себя представляет, хотя и старый, а Натхо -пускай забирают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      L.A. > multiscan 2 мая 2017, 17:31

      Сходи очечки купи, твой серб скамейку охраняет только так, а еврейчик хоть моменты создает и смотри статистику для начала аут

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > L.A. 2 мая 2017, 17:33

      Статистику брали по результатам последнего матча ЦСКА или просто из США плохо следить?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      L.A. > multiscan 2 мая 2017, 18:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да нет, просто тыкаешь на команду и смотри, дура ебнутая

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > L.A. 2 мая 2017, 20:19

      Пшёл в игнор, хамло заокеанское!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11