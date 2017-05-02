«Трабзонспор» хочет заполучить Тошича и Натхо

По информации Аspor, полузащитники ЦСКА Зоран Тошич и Бибрас Натхо могут продолжить карьеру в Турции. На игроков претендует «Трабзонспор».

Сообщается, что представители бордово-голубых присутствовали на поединке 26-го тура между армейцами и «Спартаком» (1:2), чтобы просмотреть серба, и остались довольны увиденным. После матча они провели с 30-летним футболистом встречу.

Контракт Тошича с красно-синими рассчитан до июня, и пока стороны не могут договориться о продлении. Натхо связан договором с ЦСКА до лета 2018 года.