«Трабзонспор» хочет заполучить Тошича и Натхо

ну обоих за 12млн.евро можно продать в Турцию, так как Тошич на трансфермакете стоит 4 и Натхо 7, чтоб купить более молодых и подходящих Гончаренко игроков, Зоран сдал сильно, а Бибрас видимо не входит в планы тренера, так как он играет на месте Дзагоева или Миланова, когда их нет по началу сезону это было видно
По информации Аspor, полузащитники ЦСКА Зоран Тошич и Бибрас Натхо могут продолжить карьеру в Турции. На игроков претендует «Трабзонспор».
Сообщается, что представители бордово-голубых присутствовали на поединке 26-го тура между армейцами и «Спартаком» (1:2), чтобы просмотреть серба, и остались довольны увиденным. После матча они провели с 30-летним футболистом встречу.
Контракт Тошича с красно-синими рассчитан до июня, и пока стороны не могут договориться о продлении. Натхо связан договором с ЦСКА до лета 2018 года.