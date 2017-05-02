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    На заседании КДК будет рассмотрено поведение болельщиков ЦСКА и «Спартака»

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы войдут в повестку дня очередного заседания организации, где будут рассмотрены матчи 26-го тура российской Премьер-лиги.

    «По матчу ЦСКА«Спартак» рассмотрим использование болельщиками ЦСКА пиротехники, сжигание атрибутики «Спартака», скандирование ненормативной лексики и демонстрацию баннера с ненормативной лексикой. Также мы рассмотрим неправомерные действия зрителей, которые привели к задымлению трибуны и неоднократной остановке матча.

    У болельщиков «Спартака» рассмотрим использование пиротехники, бросание пиротехники, неправомерные действия зрителей, которые привели к воспламенению на трибуне, сжигание атрибутики ЦСКА, скандирование ненормативной лексики, демонстрацию несогласованного баннера. И также от пяти до семи человек из болельщиков «Спартака» сидели на заградительной решетке.

    По матчу «Терек»«Урал» рассмотрим использование громкоговорящей связи на стадионе для поддержки принимающей команды.

    По матчу «Ростов»«Амкар» мы рассмотрим использование пиротехники болельщиками «Ростова». Также рассмотрим красную карточку Йовичича, которую он получил за удар соперника ногой в область голени с использованием шипов», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.05.2017 11:16
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +886

      xColaz 2 мая 2017, 13:51

      Ну вполне могли бы и дисквалифицировать ЦСКА на сезон-другой

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > xColaz 2 мая 2017, 19:38

      за что же?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > LINED 3 мая 2017, 00:13

      да ни за что, это же юмор) но было бы весело))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 2 мая 2017, 13:28

      Снять с москвичей по 8 очей, и возродить интригу))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 2 мая 2017, 12:47

      А че, Рамзанка Дыров снова игрался с микрофоном? :)

      -1
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