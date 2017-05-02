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  • На заседании КДК будет рассмотрено поведение болельщиков ЦСКА и «Спартака»

На заседании КДК будет рассмотрено поведение болельщиков ЦСКА и «Спартака»

2 мая 2017, 11:16
7

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы войдут в повестку дня очередного заседания организации, где будут рассмотрены матчи 26-го тура российской Премьер-лиги.

«По матчу ЦСКА«Спартак» рассмотрим использование болельщиками ЦСКА пиротехники, сжигание атрибутики «Спартака», скандирование ненормативной лексики и демонстрацию баннера с ненормативной лексикой. Также мы рассмотрим неправомерные действия зрителей, которые привели к задымлению трибуны и неоднократной остановке матча.

У болельщиков «Спартака» рассмотрим использование пиротехники, бросание пиротехники, неправомерные действия зрителей, которые привели к воспламенению на трибуне, сжигание атрибутики ЦСКА, скандирование ненормативной лексики, демонстрацию несогласованного баннера. И также от пяти до семи человек из болельщиков «Спартака» сидели на заградительной решетке.

По матчу «Терек»«Урал» рассмотрим использование громкоговорящей связи на стадионе для поддержки принимающей команды.

По матчу «Ростов»«Амкар» мы рассмотрим использование пиротехники болельщиками «Ростова». Также рассмотрим красную карточку Йовичича, которую он получил за удар соперника ногой в область голени с использованием шипов», – сказал Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Ахмат Урал Ростов Амкар-Пермь Григорьянц Артур
Комментарии (7)
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Sergil
1493718437
А че, Рамзанка Дыров снова игрался с микрофоном? :)
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Nevsky_RU
1493720901
Снять с москвичей по 8 очей, и возродить интригу))
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xColaz
1493722281
Ну вполне могли бы и дисквалифицировать ЦСКА на сезон-другой
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