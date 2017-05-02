На заседании КДК будет рассмотрено поведение болельщиков ЦСКА и «Спартака»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы войдут в повестку дня очередного заседания организации, где будут рассмотрены матчи 26-го тура российской Премьер-лиги.

«По матчу ЦСКА – «Спартак» рассмотрим использование болельщиками ЦСКА пиротехники, сжигание атрибутики «Спартака», скандирование ненормативной лексики и демонстрацию баннера с ненормативной лексикой. Также мы рассмотрим неправомерные действия зрителей, которые привели к задымлению трибуны и неоднократной остановке матча.

У болельщиков «Спартака» рассмотрим использование пиротехники, бросание пиротехники, неправомерные действия зрителей, которые привели к воспламенению на трибуне, сжигание атрибутики ЦСКА, скандирование ненормативной лексики, демонстрацию несогласованного баннера. И также от пяти до семи человек из болельщиков «Спартака» сидели на заградительной решетке.

По матчу «Терек» – «Урал» рассмотрим использование громкоговорящей связи на стадионе для поддержки принимающей команды.

По матчу «Ростов» – «Амкар» мы рассмотрим использование пиротехники болельщиками «Ростова». Также рассмотрим красную карточку Йовичича, которую он получил за удар соперника ногой в область голени с использованием шипов», – сказал Григорьянц.