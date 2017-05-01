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    Данни: «Главное, что мы уезжаем из Томска с тремя очками»

    Полузащитник «Зенита» Данни, отметившийся голом в гостевом матче 26-го тура РФПЛ с «Томью» (2:0), подчеркнул, что счет не имеет значения. По словам игрока, главное – это добытые три очка.

    «Не сказал бы, что тяжелый матч, но играть на таком поле было непросто. Иногда бывает тяжело, да, но нам нужно было заработать эти три очка. Мы должны бороться, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

    Почему счет только 2:0, хотя «Зенит» мог забить еще? Два мяча – это нормально. Сколько вы хотите – пять-шесть? Самое главное, что мы уезжаем отсюда с тремя очками», – сказал Данни.

    После сегодняшней победы петербуржцы вышли на второе место в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на два очка и отставая от лидера «Спартака» на восемь баллов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2017 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 2 мая 2017, 01:43

      Данни ты нормальный человек и футболист................................но то что твой клуб полный отстой это уже диагноз...................

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      Рейтинг: +4934

      polt 1 мая 2017, 21:42

      3 очка. А где футбол от Зенита. Позорники. Деградация полная, не видать вам ЛЧ и это будет правильно.

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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 1 мая 2017, 18:03

      Да нет Мигель, это не нормально!У вас должок перед болельщиками, за те безвольные матчи с Анжи и недавний матч с Оренбургом!Почему Ростов,пожалуй на поле еще худшего качества, сумел забить 6 мячей Томи, а вы нет?Конечно после игры с Ростовом, томские пацаны немного заматерели и набролись опыта, прогресс же Мелихова вообще не по дням,а по часам, но главное то что в Зените уже давно, нет такого понятия как реабилитация за результат!

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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > vvv246 1 мая 2017, 18:16

      Я не понял о чем ты. И почему я не могу сравнить матчи Томи с нами и с Ростовом?Я хотел сказать о том, что после того как все уже проиграно, можно было стереть такую Томь с лица земли, ради болельщиков, которые я считаю уж настрадались в этом сезоне.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 1 мая 2017, 18:02

      Перестали играть тупыми навесами на Дзюбу, сыграли в отрыв и низом, и победили. Вопреки г-но тренеру!

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