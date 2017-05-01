Данни: «Главное, что мы уезжаем из Томска с тремя очками»

Полузащитник «Зенита» Данни, отметившийся голом в гостевом матче 26-го тура РФПЛ с «Томью» (2:0), подчеркнул, что счет не имеет значения. По словам игрока, главное – это добытые три очка.

«Не сказал бы, что тяжелый матч, но играть на таком поле было непросто. Иногда бывает тяжело, да, но нам нужно было заработать эти три очка. Мы должны бороться, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Почему счет только 2:0, хотя «Зенит» мог забить еще? Два мяча – это нормально. Сколько вы хотите – пять-шесть? Самое главное, что мы уезжаем отсюда с тремя очками», – сказал Данни.

После сегодняшней победы петербуржцы вышли на второе место в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на два очка и отставая от лидера «Спартака» на восемь баллов.