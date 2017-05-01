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  • Луческу: «Турецкие СМИ вечно что-то придумывают, и первый, кого сватают в Суперлигу, – это я»

Луческу: «Турецкие СМИ вечно что-то придумывают, и первый, кого сватают в Суперлигу, – это я»

1 мая 2017, 16:28
5

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал ложью информацию турецкой прессы о встрече с президентом «Галатасарая». По словам специалиста, он физически не мог этого сделать, так как все время находился в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что 71-летний наставник может быть назначен спортивным директором «львов».

«Вы просто не знаете турецкую прессу. Как только заканчивается чемпионат, они сразу же начинают что-то придумывать, а первый, кого туда всегда сватают, – это я. Работая там, я оставил хороший след, и поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне и просят, чтобы я вернулся. Я даже физически не мог бы встретиться с президентом «Галатасарая», потому что все это время был в Санкт-Петербурге», – сказал Луческу.

Напомним, Луческу уже возглавлял «Галатасарай» с 2000 по 2002 год, после чего в течение двух сезонов работал в «Бешикташе».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Луческу Мирча
Комментарии (5)
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Roman Viktorovich
1493645868
Мирча,вам пора на выход! Спасибо за выигранный Суперкубок страны, но от сезона исключительно неприятные эмоции. И лично я, жду не место Луческу, Бердыева!
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paracetamol
1493650854
Луческувалинахер! Хоть куда!
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ArReal
1493706915
Будет смешно, если в итоге станет тренером Сарая))
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