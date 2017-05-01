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    Луческу: «Турецкие СМИ вечно что-то придумывают, и первый, кого сватают в Суперлигу, – это я»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал ложью информацию турецкой прессы о встрече с президентом «Галатасарая». По словам специалиста, он физически не мог этого сделать, так как все время находился в Санкт-Петербурге.

    Ранее сообщалось, что 71-летний наставник может быть назначен спортивным директором «львов».

    «Вы просто не знаете турецкую прессу. Как только заканчивается чемпионат, они сразу же начинают что-то придумывать, а первый, кого туда всегда сватают, – это я. Работая там, я оставил хороший след, и поэтому всегда в конце каждого чемпионата две команды, кроме той, которая стала чемпионом, обязательно якобы обращаются ко мне и просят, чтобы я вернулся. Я даже физически не мог бы встретиться с президентом «Галатасарая», потому что все это время был в Санкт-Петербурге», – сказал Луческу.

    Напомним, Луческу уже возглавлял «Галатасарай» с 2000 по 2002 год, после чего в течение двух сезонов работал в «Бешикташе».

    Источник: ТАСС

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    01.05.2017 16:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 2 мая 2017, 09:35

      Будет смешно, если в итоге станет тренером Сарая))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 1 мая 2017, 18:00

      Луческувалинахер! Хоть куда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Спартачище 1 мая 2017, 17:56

      ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЦЫГАН ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ В ЛЕНИНГАДСКОМ КЛУПЕ И ДО КОНЦА РАЗВАЛИТЬ ЕГО!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 1 мая 2017, 16:37

      Мирча,вам пора на выход! Спасибо за выигранный Суперкубок страны, но от сезона исключительно неприятные эмоции. И лично я, жду не место Луческу, Бердыева!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Roman Viktorovich 1 мая 2017, 17:25

      Все ждут, но это лишь фантазия.

      0
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > SPbZenit12 1 мая 2017, 17:30

      Ну не знаю,по слухам если судить, Бердыев готов отказаться от идеи привода в Зенит своего огромного штаба, а это говорить о его желании работать в Зените

      0
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