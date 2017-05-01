В «Ростове» ждут новых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на рекорд голкипера команды Никиты Медведева по длительности серии без пропущенных голов. Напомним, что в матче против «Амкара» (1:0) 22-летний вратарь побил рекорд Руслана Нигматуллина, не пропускавшего на протяжении 939 минут.
Ранее Нигматуллин заявил, что накроет поляну игрокам «Амкара» в том случае, если они забьют гол в ворота Медведева.
«Ждем крутых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева», – говорится в сообщении «Ростова».
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Источник: ФК «Ростов»