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    В «Ростове» ждут новых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева

    Пресс-служба «Ростова» отреагировала на рекорд голкипера команды Никиты Медведева по длительности серии без пропущенных голов. Напомним, что в матче против «Амкара» (1:0) 22-летний вратарь побил рекорд Руслана Нигматуллина, не пропускавшего на протяжении 939 минут.

    Ранее Нигматуллин заявил, что накроет поляну игрокам «Амкара» в том случае, если они забьют гол в ворота Медведева.

    «Ждем крутых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева», – говорится в сообщении «Ростова».

    Источник: ФК «Ростов»

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    01.05.2017 00:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6901

      sochi-2013 1 мая 2017, 15:33

      Руслан играл красиво. За его игрой было приятно наблюдать. Даже не болея за его команду.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 мая 2017, 09:18

      А я читал: на Медведева в Думе наезжали,
      Не на того попали?

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 мая 2017, 08:12

      А они есть у Руслана? Действительно крутые треки?
      По-моему вратарское ремесло ему намного лучше давалось.

      1
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      Рейтинг: +6901

      sochi-2013 > Обер-КанцлерЪ 1 мая 2017, 15:31

      Талантливый человек талантлив во всём.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 мая 2017, 08:04

      Руслан уже накрыл поляну и отметил свое поражение )))

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 1 мая 2017, 07:35

      То ли ещё будет

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 1 мая 2017, 06:45

      медведев поляну должен накрыть）

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      Рейтинг: +107

      nikita08 1 мая 2017, 05:56

      красавчик

      1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 1 мая 2017, 02:25

      а разве он норм диджей?

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 1 мая 2017, 01:03

      да бывает

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