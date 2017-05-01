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  • В «Ростове» ждут новых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева

В «Ростове» ждут новых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева

1 мая 2017, 00:28
10

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на рекорд голкипера команды Никиты Медведева по длительности серии без пропущенных голов. Напомним, что в матче против «Амкара» (1:0) 22-летний вратарь побил рекорд Руслана Нигматуллина, не пропускавшего на протяжении 939 минут.

Ранее Нигматуллин заявил, что накроет поляну игрокам «Амкара» в том случае, если они забьют гол в ворота Медведева.

«Ждем крутых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева», – говорится в сообщении «Ростова».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Нигматуллин Руслан Медведев Никита
Комментарии (10)
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спартак спартаков1
1493589811
да бывает
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Benifacto
1493594710
а разве он норм диджей?
Ответить
nikita08
1493607409
красавчик
Ответить
Zenit-84
1493610315
медведев поляну должен накрыть）
Ответить
Ще Гевара
1493613328
То ли ещё будет
Ответить
a-rakhmatov
1493615045
Руслан уже накрыл поляну и отметил свое поражение )))
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1493615577
А они есть у Руслана? Действительно крутые треки? По-моему вратарское ремесло ему намного лучше давалось.
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subbotaspartak
1493619528
А я читал: на Медведева в Думе наезжали, Не на того попали?
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sochi-2013
1493642029
Руслан играл красиво. За его игрой было приятно наблюдать. Даже не болея за его команду.
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