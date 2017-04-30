Калитвинцев: «В матче против «Кубани» было ощущение, что это игра Премьер-лиги»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился эмоциями от чемпионства в ФНЛ, а также поделился мнением о матче против «Кубани», в котором столичный клуб вырвал минимальную победу на последних минутах.

«Надеюсь, вы меня поймете: какие могут быть сейчас комментарии? Главное – результат. Поэтому говорить о каком-то качестве игры сейчас не буду. Отмечу настоящую футбольную атмосферу. Болельщики здесь знают футбол, любят футбол. Много раз сюда приезжал и как игрок, и как тренер. В какой-то момент мелькнула мысль: «Ой, это же ФНЛ»! Потому что благодаря болельщикам, было полное ощущение, что это матч премьер-лиги.

Кто-то говорит, что сегодня «Кубань» не та, какой была раньше. По итогам двух игр в нынешнем первенстве могу сказать, что по качеству игры, по людям команда в нынешнем сезоне одна из лидеров. Но не по очкам, к сожалению. Слишком много растеряли в начале сезона», – сказал специалист.

«Динамо» обеспечило себе выход в РФПЛ с первого места.