Примера. «Реал» вырвал победу у «Валенсии» и вышел на первое место

В рамках 35-го тура Примеры «Реал» на своем поле в упорной борьбе переиграл «Валенсию». В первом тайме гол забил Криштиану Роналду. Под занавес встречи Даниэль Парехо счет сравнял, однако на 86-й минуте Марсело установил окончательный результат.

Таким образом, «Реал» вышел на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» – 12-я.

Испания. Примера. 35-й тур

Реал – Валенсия – 2:1 (1:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 1:0 – Роналду, 27; 1:1 – Парехо, 82; 2:1 – Марсело, 86.

Нереализованный пенальти: Роналду, 57.

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