Примера. «Реал» вырвал победу у «Валенсии» и вышел на первое место

В рамках 35-го тура Примеры «Реал» на своем поле в упорной борьбе переиграл «Валенсию». В первом тайме гол забил Криштиану Роналду. Под занавес встречи Даниэль Парехо счет сравнял, однако на 86-й минуте Марсело установил окончательный результат.
Таким образом, «Реал» вышел на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» – 12-я.
Испания. Примера. 35-й тур
Реал – Валенсия – 2:1 (1:0) Текстовая трансляция матча
Голы: 1:0 – Роналду, 27; 1:1 – Парехо, 82; 2:1 – Марсело, 86.
Нереализованный пенальти: Роналду, 57.
Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»
Источник: Бомбардир.ру