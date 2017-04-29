В Москве открылся парк Кубка конфедераций

В Москве в «Музеоне» состоялось открытие парка, посвященного Кубку конфедераций 2017 года. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, а также специально приглашенный гость – чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи. Гостей парка встречал официальный талисман чемпионата мира-2018 волк Забивака.

«Остается 49 дней до того, как Россия примет этот замечательный турнир. Россия абсолютно готова к турниру, в каждом городе открыты билетные центры. Лучшие команды мира подарят нам наслаждение от футбола. Уверен, что мы проведем турнир на самом высоком уровне», – сказал Мутко.

В программе развлечений парка будут разыграны билеты на московские матчи турнира, состоится викторина на знание талисманов мирового первенства, а также будет выставлен «робокипер» – робот-вратарь, реагирующий на мяч быстрее любого стража ворот. Также в парке выставят главный трофей Кубка конфедераций, сделать фото с которым сможет любой желающий.

Парк будет функционировать 29 и 30 апреля.