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  • Президент «Малаги»: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате»

Президент «Малаги»: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате»

27 апреля 2017, 15:26
21

Владелец «Малаги» Абдулла Аль-Тани в оскорбительной форме высказался о притязаниях «Барселоны» выиграть чемпионат Испании в нынешнем сезоне. Болельщики каталонского клуба обратились к «Малаге» с просьбой выиграть у «Реала» в 38-м туре.

На это владелец «Малаги» в социальной сети написал, что надеется на успех в этой встрече, но при этом добавил: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в Примере, после той неправды, которую сказали о Мичеле (тренер «Малаги»)».

Ранее главный тренер «Барселоны» Луис Энрике усомнился, что «Малага» обыграет «Реал», сказав: «Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом».

Источник: Twitter
Испания. Примера Малага Реал Барселона
Комментарии (21)
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Benzema 95
1493298142
Мужик все по делу сказал у барселоны начиная с игроков заканчивая персоналом все бабы ненавижу их нытье и симулирования и те кто болеют за нее тоже бабы иначе мужик не будет болеть за команду которая постоянно симулирует и тащать судьи
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MorDOR_13
1493298177
Ништяк, договорняк
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_HiTi_MaN_
1493298251
Красава, осадил дельфинарий чмошный!!!
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levon_man
1493298311
Сам, ты отброс, малажошец
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milanium
1493299947
"На это владелец «Малаги» в социальной сети написал, что надеется на успех в этой встрече" надейся надейся
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Ronaldinho R10
1493300291
Просто он другими словами пояснил,что если Реал потеряет очки до матча с Малагой,то он вежливо попросит команду слить матч.Просто из принципа.И, к стати,когда "элитные малажане" последний раз становились чемпионами?Никто не помнит?) А то Президент такого грозного суперклуба как Малага внушает неподдельный интерес).
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BoltCX
1493303764
Добавляют фиктивный скандал, чтобы оживить интерес к финальным играм ла-лиги.
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Axe111
1493303943
верно подмечено...отбросы
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1493319925
Только отброс может назвать кого то отбросом.
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