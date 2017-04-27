Президент «Малаги»: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате»

Владелец «Малаги» Абдулла Аль-Тани в оскорбительной форме высказался о притязаниях «Барселоны» выиграть чемпионат Испании в нынешнем сезоне. Болельщики каталонского клуба обратились к «Малаге» с просьбой выиграть у «Реала» в 38-м туре.

На это владелец «Малаги» в социальной сети написал, что надеется на успех в этой встрече, но при этом добавил: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в Примере, после той неправды, которую сказали о Мичеле (тренер «Малаги»)».

Ранее главный тренер «Барселоны» Луис Энрике усомнился, что «Малага» обыграет «Реал», сказав: «Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом».